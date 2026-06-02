La playa de San Antonio de Cullera cumple 40 años consecutivos con Bandera Azul

Cullera ha dado hoy el pistoletazo de salida a la temporada estival 2026 con un hito histórico para su litoral: por primera vez, sus playas lucen diez Banderas Azules, consolidando el municipio como uno de los principales referentes de calidad, seguridad y sostenibilidad de toda la costa mediterránea. El inicio de la temporada ha estado marcado también por una celebración muy especial: los 40 años consecutivos de Bandera Azul de la playa de San Antonio, la principal playa turística de la ciudad y una de las siete de toda España que ha mantenido este prestigioso distintivo de manera ininterrumpida durante cuatro décadas.

Socorristas y personal de limpieza, en primer plano, esta mañana en el acto conmemorativo de los 40 años con Bandera Azul en Sant Antoni. / Levante-EMV

Las diez Banderas Azules que ondearán este verano en las playas de Cullera son mucho más que un reconocimiento anual. Representan cuarenta años de trabajo continuado, inversión, planificación y compromiso de diferentes corporaciones municipales que, generación tras generación, han convertido el litoral cullerense en uno de los grandes referentes turísticos y ambientales de la Comunitat Valenciana.

La conmemoración adquiere este año un significado especial con el 40 aniversario de la Bandera Azul de la playa de San Antonio, un distintivo que ha mantenido de forma ininterrumpida desde 1986. Un logro al alcance de muy pocos municipios españoles y que sitúa a esta playa entre las más veteranas y reconocidas del país en materia de calidad, seguridad y sostenibilidad.

La historia de este reconocimiento es también la historia de una apuesta colectiva. Durante cuatro décadas, los distintos ayuntamientos de Cullera han impulsado mejoras constantes en infraestructuras, accesibilidad, limpieza, seguridad, protección ambiental y servicios turísticos con un objetivo común: ofrecer unas playas de primer nivel capaces de competir con los mejores destinos del Mediterráneo.

La playa de San Antonio simboliza mejor que ninguna otra esta evolución. Situada en el centro de la bahía de Cullera, sus cerca de dos kilómetros de arena fina y aguas de calidad contrastada se han convertido en una imagen icónica para miles de visitantes. A ello se suma una amplia red de servicios que incluye oficina de información turística, centro sanitario, puesto de coordinación de playas, zonas accesibles para personas con movilidad reducida, transporte público, áreas infantiles, actividades náuticas y una consolidada oferta gastronómica y de ocio.

Para conmemorar la efeméride, se ha celebrado el acto oficial de izada de la Bandera Azul, que ha servido también para reconocer la labor de todas las personas, servicios y profesionales que trabajan a lo largo del año porque las playas de Cullera continúan siendo un ejemplo de excelencia.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado durante la celebración que el aniversario «refleja el esfuerzo acumulado de muchas generaciones de profesionales, responsables públicos y vecinos que han entendido que el principal patrimonio de Cullera son sus playas». Asimismo, ha subrayado que alcanzar cuatro décadas consecutivas de Bandera Azul en San Antonio demuestra la capacidad del municipio para mantener los más altos estándares de calidad a lo largo del tiempo.

La entrega de una bandera conmemorativa por parte del presidente de ADEAC, José Palacios, ha servicio para reconocer una trayectoria que ha consolidado a Cullera entre los municipios españoles con mayor extensión de litoral galardonado. De hecho, la localidad se sitúa actualmente entre los cinco municipios del país con más kilómetros de costa distinguidos con Bandera Azul.

La obtención por primera vez de diez Banderas Azules en un mismo año representa un nuevo paso adelante en una estrategia que mira al futuro sin olvidar el camino recorrido. El consistorio mantiene además su compromiso de continuar mejorando el litoral y avanzar en nuevos reconocimientos, especialmente tras los proyectos de regeneración previstos para las playas del sur.

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Detrás de estos cuarenta años de éxito se encuentra la labor diaria de los departamentos municipales de Playas, Medio Ambiente y Turismo, junto a los servicios de limpieza, la Policía Local, Protección Civil, el dispositivo de salvamento y socorrismo, Aigües de Cullera, la Oficina de Turismo y las distintas entidades certificadoras. Un esfuerzo compartido que ha permitido convertir las playas de Cullera en un modelo de gestión reconocido dentro y fuera de la Comunitat Valenciana.