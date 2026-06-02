La presión de las familias obliga a la SAM de Alginet a convocar asamblea para resolver la expulsión de cuatro músicos

La Societat Artístico Musical d’Alginet (SAMA) ha convocado una asamblea general extraordinaria para el 21 de julio en respuesta a la solicitud de las familias de los cuatro músicos menores de edad expulsados de todas las agrupaciones de la entidad a raíz de una supuesta desobediencia en un acto fallero. La convocatoria llega después de que el pasado viernes, las representantes de los menores remitieran un escrito a la SAMA recordando que ya había vencido el plazo para convocar una asamblea general extraordinaria, tal y como solicitaron el 28 de abril.

El conflicto se originó a raíz de un incidente ocurrido el 13 de febrero de 2026 durante un acto de las Fallas, cuando varios músicos menores de edad desobedecieron presuntamente un protocolo de seguridad meteorológica que limitaba las interpretaciones musicales. Como consecuencia, la Junta Directiva de la Societat Artística Musical d'Alginet (SAMA) comunicó el 17 de febrero la expulsión inmediata de los jóvenes de todas las agrupaciones de la entidad —la banda, la orquesta y el grupo de percusión— hasta el próximo 31 de diciembre. Mientras que el presidente de la SAMA, Voro López, matizó a Levante-EMV que "no es una expulsión sino que han sido apartados de forma temporal debido a este y otros actos previos de desobediencia”, las familias afectadas consideran la medida "desproporcionada" y afirman que las instrucciones recibidas eran "contradictorias".

Ante esta situación, cinco familias interpusieron un recurso de alzada, como informó este periódico, denunciando la nulidad de la sanción por indefensión, al haberse ejecutado sin un expediente disciplinario ni un trámite de audiencia previo, vulnerando así los estatutos de la asociación y el interés superior del menor, de acuerdo con el texto del recurso de alzada. En su impugnación, solicitan la suspensión inmediata del castigo, el acceso al expediente completo y una vía de mediación. Para resolver este recurso, las familias presentaron el 28 de abril el respaldo de noventa firmas con el fin de convocar una asamblea general extraordinaria de socios, órgano competente para decidir sobre el caso y cuya convocatoria formal quedó pendiente por parte de la entidad musical.

Superado el plazo de un mes que fijan los estatutos y sin noticias sobre la asamblea, el pasado viernes las familias insistieron ante la junta directiva de la SAMA para solicitar la convocatoria oficial y la notificación y aviso a todos los socios con derecho a voto. También recuerdan en esta comunicación que se ha de “respetar escrupulosamente el orden del día propuesto en nuestra solicitud”.

Anuncio en el tablón de la sociedad

Preguntado hoy sobre esta petición, el presidente de la SAMA, Voro López, ha confirmado a este diario que la convocatoria de asamblea general extraordinaria está “colgada en el tablón de anuncios”. La fecha anunciada para la reunión es el 21 de julio y como asuntos a tratar solo menciona la “votación por los socios de si la sanción impuesta es correcta o no”, dice López.

Las familias, que no han recibido aviso desde la SAMA sobre la publicación de la convocatoria de asamblea, creen que el plazo excede el marcado en los estatutos “que es de quince días” e insisten en que se ha respetar el orden del dia propuesto por el grupo de socios que promueven la asamblea y que cuenta con cinco puntos: la resolución del recurso de alzada interpuesto el 26 de febrero, el examen y votación sobre la nulidad de pleno derecho del procedimiento sancionador por omisión del preceptivo expediente disciplinario y vulneración del trámite de audiencia (Art. 14.5º y 59 de los Estatutos), el restablecimiento inmediato de los derechos de los socios afectados y cese de la discriminación respecto a otros menores sancionados por idénticos hechos, la exigencia de responsabilidades a la Junta Directiva por la falta de respuesta y ocultación de información y la incorporación a la junta directiva de nuevos miembros dentro de las plazas vacantes.