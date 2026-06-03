El alcalde de Alzira asume Urbanismo e Israel Pérez Hacienda tras la dimisión de Gomis

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, asumirá el área de Urbanismo, mientras que el hasta ahora concejal de Cultura, Israel Pérez, ocupará la plaza que había quedado vacante en la junta de gobierno tras la renuncia de Andrés Gomis y pasará a gestionar también la cartera de Hacienda. Son los principales cambios en el gobierno municipal tras la dimisión formalizada la pasada semana por Gomis, uno de los pilares del gobierno municipal hasta ahora. Su escaño en el ayuntamiento y en el grupo municipal de Compromís será ocupado por Andrea Viñes, que se hará cargo de Turismo, Innovación y Buen Gobierno, Cooperación y Consumo. El concejal de Patrimonio Histórico, Xavier Pérez, añade a sus competencias la de Contratación, hasta ahora en manos de Gomis. Virtuts Piera mantiene las delegaciones de Educación e Infancia, pero se convierte en la nueva portavoz del grupo municipal, un cargo que también ejercía Gomis.

La sensible baja del hasta ahora edil de Urbanismo y Hacienda ha obligado al alcalde a redistribuir delegaciones entre los concejales de Compromís, grupo mayoritario en el tripartito, en base a los perfiles de los diferentes concejales. Finalmente, Domínguez se hará cargo de la concejalía de Urbanismo, que suma a las de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Agenda Urbana y Proyectos Estratégicos y Secretaria; Israel Pérez, por su parte se convierte en el tercer teniente de alcalde y, como tal, en miembro de la junta de gobierno, y añade el área de Hacienda a las delegaciones que ya ostentaba, en este caso Cultura, Promoción del Valenciano y Diversidad, si bien abandona en el nuevo reparto Innovación y Bueno Gobierno. Otro de los principales cambios afecta a Xavier Pérez, que se deja Turismo para añadir Contratación a las delegaciones que ya ostentaba: Patrimonio Histórico, Archivo, Memoria Democrática y Comunicación.

Virtus Piera asume la condición de portavoz mientras traspasa a Andrea Viñes Cooperación y Consumo.

Amèlia Blanquer, por su parte, mantiene Servicios Sociales, Igualdad, Políticas Inclusivas y Vivienda.

La nueva concejal, Andrea Viñes, de 35 años, es filóloga y profesora de valenciano. Su incorporación se produce después de que Ramón Fenollosa, siguiente en la lista de Compromís, declinara tomar posesión del acta por motivos laborales y personales, según ha informado la formación valencianista.