El Alzira inicia la construcción de su nueva plantilla con el central Eusebio Monzó

Eusebio Monzó es el primer jugador de la plantilla 2026-27 de la UD Alzira. Euse es un fornido central de 25 años, de 1'88 de altura, que este año ha estado a las órdenes de quien seguirá siendo su entrenador, Javi Pons.

El capitalino estaba jugando hace dos años en Segunda RFEF en el Compostela, pero una lesión de ligamento cruzado anterior le dejó en el dique seco la pasada temporada. En Utiel ha sido un fijo para Pons. Ha jugado 30 de los 32 partidos que fue convocado, 29 como titular y 2.625 minutos. En el Compos había disputado 1.800 minutos.

Formado en la cantera levantinista, con 19 años iba a ser cedido al Intercity en Tercera -incluso fue presentado- pero acabó recalando en La Nucia en Segunda B. Volvió al At. Levante y a sus 20 años fue convocado cinco veces con el primer equipo granota en Primera División, aunque no llegó a debutar. El Huesca lo fichó, fue un fijo en el filial en Segunda RFEF y debutó en Segunda División con el equipo del Alcoraz contra el Valladolid en Zorrilla. En la temporada 2022-23 formó parte del primer equipo pero al jugar sólo dos encuentros, fue cedido al San Sebastián de los Reyes, en Primera Federación, donde disputó cerca de 1.500 minutos en 18 partidos.

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En su etapa juvenil fue campeón con la Selección Valenciana sub-18 y convocado con la Selección Española. Además, en junio de 2022 fue condecorado con el premio Valores Humanos "Manu de la Paz" en el apartado de valores académicos.