El argentino Nico Rosental se convierte en el primer fichaje del Alzira FS

Nico Rosental se ha convertido en el primer fichaje del Family Cash Alzira FS 2026-27. El ala derecho argentino de 22 años se ha desvinculado del Servigroup Peñíscola y militará esta temporada con opción a otra en el conjunto ribereño. Rosental ya sabe lo que es jugar en el Palau d’Esports, si bien lo ha hecho como contrincante. Fue como jugador del Málaga, cedido por Peñíscola, y como buen canchero argentino se encaró con la grada al marcar el 4-3 que metía a los malagueños en el partido.

El jugador zurdo se formó en el popular Pinocho argentino con el que llegó a la selección argentina sub-20. Con 19 años lo firmó el Peñíscola, con el que marcó dos goles. Posteriormente fue cedido a Burela, At. Mengíbar y Málaga, donde logró sus mejores registros, con 16 tantos en 21 partidos. A cuatro jornadas para acabar la liga se lesionó contra el conjunto alzireño y se perdió el final de liga, incluido el play-off contra el Family y el arranque de la presente. El Peñíscola lo recuperó pero no pudo contar con él hasta la octava jornada y ha jugado 15 partidos. Los dos únicos goles los logró contra el Levante en la semifinal de la Supercopa Comunitat.

El bonaerense será una de las opciones por la derecha junto a Lechero. Como ala izquierdo se cuenta actualmente con Franco Duque, Pablo García y Peiró. Actualmente tienen contrato Pereira y Àlex Lluch en la portería, Joan y Gus Barbosa, que vuelve de su cesión, en el cierre. Se espera que Rubi renueve para jugar por sexto año consecutivo en el equipo ribereño y quien ha anunciado en sus redes que se desvincula del club es el brasileño Quixeré. Cola tiene números para salir como pivote y seguiría Arechaga.

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El Levante podría ser club en el que “pescar” ya que no va a salir en Segunda División y liberará a sus jugadores. Se habla de la posibilidad de que volviesen Nacho Serra y/o Nacho Parreño y llegasen su hermano Alberto o uno de los grandes deseados, Rochina, autor de 30 goles en la categoría de plata.