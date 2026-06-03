El Consorcio de la Ribera revoluciona la gestión de voluminosos para reducir el rechazo que va a vertedero

Una inversión de 17 millones de euros revolucionará a la vuelta de unos meses la gestión de los residuos voluminosos en el Consorcio Ribera-Valldigna, que agrupa a los 51 municipios de ambas comarcas. La denominada instalación número 4, que amplía las posibilidades de valorización de residuos de la planta de Guadassuar, activará en pruebas en breve el denominado Centro de Tratamiento de Voluminosos, una moderna instalación que busca obtener el máximo aprovechamiento de los enseres y muebles que se recogen tanto a través de la red de ecoparques como de aquellos que entran en la planta de selección junto a la fracción resto, bien a través de la trituración y selección para dar una segunda vida a los diferentes materiales que los componen o, en un futuro no muy lejano, a través de su restauración.

Otra perspectiva de la maquinaria en el nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos. / Levante-EMV

El Consorcio de Residuos Ribera-Valldigna recepcionó el viernes la primera fase del complejo que ha supuesto una inversión de 12 millones de euros, financiados con una ayuda de 9,3 millones procedente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation. Se trata del Centro de Tratamiento de Voluminosos que busca recuperar las materias primas que contiene, por ejemplo, un mueble, más allá de la madera. El moderno sistema de selección es capaz incluso de diferenciar y separar, en el caso de residuos textiles, el poliéster del algodón.

El gerente del consorcio, Ángel Rodríguez, incide en que el objetivo es “aprovechar al máximo el residuo” y que si bien con estre proceso se puede recudir un 1 % adicional la fracción resto que acaba en vertedero, una cifra a priori modesta, en el caso de la fracción de voluminosos “se puede incrementar la valorización actual en 20 o 30 puntos porcentuales” para pasar de una recuperación que no supera el 19 % a cerca del 50 %.

Escombros, colchones y restos de poda

El proyecto, con todo, contempla una segunda fase, todavía en obras, con instalaciones para el tratamiento de escombros, la madera, los restos de poda, colchones, así como un área destinada a la preparación de residuos para la reutilización.

Se trata del primer consorcio de la provincia de Valencia que se dota de esta infraestructura que complementará la planta de selección de residuos y la de compostaje, ya operativas, con la planta más grande y moderna de estas características que hay en la Comunitat Valenciana.

Este cambio en el tratamiento de los residuos voluminosos es consecuencia del proyecto de gestión aprobado hace justo dos años por el consorcio con el objetivo último de reducir los residuos que acaban en el vertedero. Rodríguez ha explicado que, hasta ese momento, se concebía tanto los voluminosos como los escombros como un tipo de residuos marginal. El día a día, no obstante, ha permitido constatar que cada vecino de la demarcación genera de media más de 50 kilos de voluminosos y 70 kilos de escombros al año. El cambio en el modelo de gestión introduce estos tipos de residuos en los procesos de recuperación y valorización. La existencia de esta planificación ha permitido que una subvención inicial de 5,1 millones de euros se haya elevado a 9,3, lo que ha supuesto un impulso determinante para la construcción de la instalación número 4.

Rodríguez ha confirmado que el Centro de Tratamiento de Voluminosos entrará en pruebas en breve, con la previsión de que a final de año pueda estar trabajando a pleno rendimiento.

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Preparación para la reutilización

De cara a la entrada en servicio del preparación de residuos para la reutilización, el gerente del consorcio advierte de que se deberá revisar el actual sistema de recogida para evitar que un mueble que pueda tener una segunda vida sufra daños en el transporte y también en el almacenamiento en los ecoparques, donde se prevé ubicar contenedores cerrados que eviten que estos enseres queden a la intemperie o puedan ser sustraídos. También se prevé habilitar un sistema informático para registrar la entrada de muebles o enseres susceptibles de darle salida a través de alguna empresa de economía social, un proyecto pendiente todavía de definir,