Cullera encara un verano con previsiones de ocupación récord y una temporada que ya se extiende cuatro meses

El verano ya no comienza en julio ni termina con el final de agosto. Al menos esa es la conclusión que comparten empresarios turísticos, gestores de apartamentos y profesionales del sector inmobiliario de Cullera ante una campaña de 2026 que se presenta como una de las más intensas de los últimos años.

El adelanto de las temperaturas estivales durante las últimas semanas, unido al creciente protagonismo de las plataformas digitales de alquiler vacacional y a la consolidación de la segunda residencia, está transformando profundamente el calendario turístico de la Ribera Baixa. Lo que hace apenas una década se concentraba en seis o siete semanas de máxima actividad se ha convertido hoy en una temporada que comienza en junio y que se prolonga con fuerza hasta septiembre.

Las perspectivas para este verano son especialmente favorables. Los indicadores de reserva que muestran los principales portales especializados reflejan una elevada demanda para los meses centrales de la campaña y una reducción progresiva de la oferta disponible en los enclaves más solicitados del litoral cullerense.

La situación resulta especialmente visible en barrios y zonas de playa como Sant Antoni, el Racó, Cap Blanc, Marenyet o la zona del Estany, donde los apartamentos y vivienda vacacionales registran una ocupación creciente conforme avanza la primavera.

Aumento de reservas

Las plataformas de comercialización turística han detectado un aumento de las reservas anticipadas respecto a ejercicios anteriores, especialmente en viviendas destinadas al turismo familiar.

La proximidad de València, las buenas comunicaciones y la amplia oferta de playa continúan situando a Cullera entre los destinos más demandados por visitantes procedentes de la Comunitat Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha y Aragón.

El fenómeno también está modificando los hábitos de estancia. Frente a las tradicionales vacaciones de un mes completo durante agosto, gana peso un modelo más flexible basado en estancias de una o dos semanas repartidas entre junio, julio, agosto y septiembre.

Esta transformación está siendo percibida de forma directa por las agencias inmobiliarias del municipio.

"Antes la temporada fuerte se concentraba prácticamente en julio y agosto. Ahora comenzamos a trabajar con intensidad desde mayo y septiembre sigue ofreciendo una actividad muy importante", explica Luis G.M. un profesional inmobiliario con décadas de experiencia en la zona de Sant Antoni.

La misma percepción comparten otros operadores del mercado local, que observan una utilización cada vez más intensa de la segunda residencia.

"La vivienda vacacional ya no se usa únicamente durante agosto. Muchas familias distribuyen sus estancias a lo largo de todo el verano y eso permite mantener niveles elevados de ocupación durante más tiempo", señala Fernando González desde una agencia especializada en alquiler estacional.

Los expertos consideran que este cambio responde a varios factores. Entre ellos destacan el aumento del teletrabajo, la búsqueda de destinos cercanos y la posibilidad de realizar escapadas más frecuentes a lo largo de la temporada.

Alta ocupación en junio

Los datos manejados por el sector apuntan a que junio podría alcanzar niveles de ocupación propios de meses tradicionalmente considerados de temporada alta. Las previsiones sitúan los apartamentos turísticos entre el 75 % y el 85 % de ocupación, una cifra que hace algunos años únicamente se registraba durante los periodos centrales del verano.

Julio se perfila nuevamente como uno de los meses más dinámicos del calendario turístico. Las estimaciones del sector apuntan a porcentajes de ocupación que podrían oscilar entre el 85 % y el 95 %, especialmente en las zonas más próximas al litoral.

Agosto volverá a convertirse en el punto culminante de la campaña.

Tanto los apartamentos turísticos como las segundas residencias podrían alcanzar niveles próximos al lleno técnico durante gran parte del mes en especial durante los fines de semana. Los profesionales del sector consideran que "la demanda seguirá siendo muy elevada, impulsada por la fidelidad del turismo nacional y por la creciente presencia de visitantes internacionales atraídos por la relación calidad-precio del destino.

En los días de máxima afluencia, la población real de Cullera podría multiplicar varias veces su censo habitual. Hostelería, comercio, restauración y servicios turísticos afrontan por ello una campaña que se prevé especialmente intensa.

Sin embargo, la principal novedad vuelve a encontrarse en septiembre. Lo que antaño suponía el cierre de la temporada se ha convertido progresivamente en una prolongación natural del verano. Las altas temperaturas, la menor saturación de las playas y la flexibilidad laboral están favoreciendo que miles de personas retrasen sus vacaciones o prolonguen su estancia más allá de agosto.

Las previsiones apuntan a ocupaciones que podrían mantenerse entre el 60 % y el 85 % durante buena parte del mes, especialmente en la primera quincena.

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Todo ello dibuja un escenario que confirma la transformación del modelo turístico de Cullera y del conjunto de la Ribera Baixa. El verano de 2026 no se presenta únicamente como una campaña de elevada ocupación. Para muchos profesionales del sector representa la consolidación definitiva de una nueva realidad turística: una temporada más larga, más diversificada y con una actividad económica sostenida durante casi cuatro meses consecutivos.