Drones y patrullas especializadas redoblan la vigilancia para frenar los robos de sandías en Cullera

La Policía Local de Cullera ha intensificado este verano el dispositivo especial de vigilancia en las explotaciones agrícolas del término municipal ante el incremento de hurtos de sandías y melones durante la campaña de recolección. El operativo, que se enmarca en la campaña ‘Que no ens toquen els melons’, pone el foco en la prevención y la presencia continua en el campo como herramienta clave para frenar este tipo de delitos.

El dispositivo se ha reforzado especialmente durante los fines de semana, coincidiendo con los días de mayor actividad en el campo y con la maduración de las primeras cosechas estivales. Según ha informado el consistorio, el operativo duplica los recursos desplegados sobre el terreno e incorpora una vigilancia combinada entre patrullas de la Policía Local y la Unidad de Drones, además del equipo de Policía de Medio Ambiente.

El objetivo principal es anticiparse a los robos que, según fuentes municipales, se repiten de forma prácticamente diaria en plena temporada, afectando de manera directa a la rentabilidad de los agricultores locales y a la economía agraria del municipio.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha subrayado que este refuerzo “combina medios aéreos y terrestres para garantizar una vigilancia más eficaz en las zonas agrícolas durante toda la semana, especialmente en estas primeras semanas del verano en las que los campos se llenan de melones”.

La campaña, consolidada en los últimos años, cuenta con la colaboración del sector agrícola, que facilita información actualizada sobre las explotaciones para mejorar la capacidad de respuesta ante posibles intrusiones o actividades sospechosas.

Además del control en caminos rurales y parcelas, el dispositivo incluye inspecciones en establecimientos comerciales y puntos de distribución con el objetivo de garantizar la trazabilidad de los productos y detectar posibles canales de venta de género sustraído.

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El ayuntamiento insiste en que la prevención y la vigilancia son fundamentales para proteger un cultivo estratégico en la economía local y preservar una actividad tradicional del municipio. Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore alertando a las fuerzas de seguridad ante cualquier comportamiento sospechoso en el entorno rural.