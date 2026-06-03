Los impagos de Educación dejan al CEIP Tirant lo Blanc de Alzira en quiebra con solo 47 euros en el banco

La cuenta bancaria del CEIP Tirant lo Blanc de Alzira solo dispone de 47 euros. La Conselleria de Educación adeuda a este colegio alzireño los ingresos para funcionamiento del centro, funcionamiento del comedor y las cantidades de ayudas de comedor escolar de meses atrasados. “Funcionamiento de centros no se ha pagado nada en todo el año, que son 800 y pico euros al mes”, denuncian desde la AFA Tirant lo Blanc, la asociación que aglutina a las familias del centro. “Los ingresos para el funcionamiento del comedor se han abonado hasta marzo”, por lo que están pendientes de ingresar los meses de abril y mayo, añaden. A eso hay que sumar las cantidades correspondientes a las becas de comedor del alumnado, que Educación también debe ingresar en la cuenta bancaria del colegio y que tampoco se han abonado.

Las familias han conocido estos datos en la reunión del consejo escolar del centro, donde se informa del estado económico. “El centro dispone de solo 47 euros en su cuenta, mientras continúa asumiendo gastos de funcionamiento, comedor escolar y ayudas de comedor”, dicen. “Ahora mismo el centro está paralizado, no puede seguir pasando facturas”, denuncian desde la AFA. Esta cifra “evidencia la grave situación de asfixia económica que están sufriendo los colegios públicos” ya que, como explican desde la asociación de familias, se trata de “una situación común y generalizada entre los centros educativos públicos”.

Penalizaciones que reducen los recursos

A la falta de liquidez “se suman las penalizaciones derivadas de los contratos del servicio de comedor escolar”, añaden desde la AFA. Según denuncian, las empresas concesionarias continúan aplicando las sanciones recogidas en la cláusula 14 de los pliegos de contratación, “incluso en circunstancias excepcionales como las derivadas de la dana o las jornadas de huelga del profesorado”. Estas penalizaciones se traducen en descuentos económicos por cada día en que el servicio no puede prestarse con normalidad o cuando no se logra el número mínimo de usuarios exigido, detalla la AFA del CEIP Tirant lo Blanc. En la práctica, los centros ven “cómo disminuyen todavía más unos recursos que ya son claramente insuficientes para garantizar el funcionamiento diario de la actividad educativa”, lamentan.

Las familias consideran “incomprensible que, mientras los colegios esperan transferencias pendientes de la administración autonómica, tengan que continuar asumiendo costes y sanciones económicas que agravien una situación ya insostenible”, exponen en un comunicado. La AFA alerta de que esta realidad está generando “una enorme presión sobre los centros, que se ven obligados a gestionar problemas económicos ajenos a su función educativa y a buscar soluciones de urgencia para mantener servicios esenciales”. Esta “asfixia” es una de las reivindicaciones que han llevado a la convocatoria de huelga por parte del profesorado de los centros.

Regularización inmediata de los pagos

La comunidad educativa del CEIP Tirant lo Blanc exige a la Conselleria de Educación “la regularización inmediata de los pagos pendientes, una revisión urgente del régimen de penalizaciones asociado al servicio de comedor en situaciones extraordinarias y un compromiso firme con la financiación de la escuela pública”. “La educación pública no puede sostenerse con cuentas vacías. Los centros necesitan recursos para educar, no incertidumbre para sobrevivir”, señalan desde la AFA Tirant lo Blanc de Alzira. Además, insisten en que la situación descrita “no es un caso aislado”. “Numerosos centros educativos valencianos vienen alertando desde hace meses de retrasos habituales en las transferencias económicas y de las crecientes dificultades para hacer frente a gastos básicas de funcionamiento”, comentan. Ante esta situación, la comunidad educativa reclama una “respuesta urgente” de la Conselleria de Educación “antes de que esta situación comprometa gravemente el normal desarrollo del servicio público educativo”, concluyen.