Una oficina especializada busca blindar Alzira frente a emergencias

La creación de una Oficina Municipal de Prevención de Riesgos y Coordinación de Emergencias (OMPCE), concebida como una estructura técnica especializada tanto en la prevención de riesgos como en la gestión de una emergencia, es la principal novedad del nuevo Plan Municipal Territorial de Emergencias de Alzira, aprobado en el último pleno por la corporación municipal. “Después de lo que sucedió en la dana hay que dejar poco margen a la improvisación”, comentan fuentes municipales, que destacan que el objetivo es crear una estructura perfectamente definida que centralice todos los esfuerzos de forma que cuando se declare una situación de preemergencia o de emergencia, el director del plan territorial, en este caso el alcalde, disponga de toda la información para tomas decisiones.

"La dana nos ha enseñado que hay que dejar poco margen a la improvisación"

El Plan Territorial Municipal d’Emergencias es un instrumento organizativo para dar respuesta a las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, que identifica los recursos públicos y privados que hay en la ciudad y establece los mecanismos para movilizarlos en caso de necesidad. El documento, elaborado en base a la guía marcada por la Generalitat, no solo identifica los riesgos, que en el caso de Alzira incluyen el de inundación, incendio o el sísmico, entre otros, sino también los recursos disponibles en caso de tener que evacuar a la población, los distintos puntos de la ciudad en los que pueden aterrizar helicópteros o los grupos de voluntarios organizados que pueden colaborar en caso de catástrofe.

Con todo, la principal novedad es la creación de esta nueva oficina de coordinación de emergencias dotada de personal especializado y que será la encargada de que el plan sea efectivo. “Lo más importante de un plan no es aprobarlo y homologarlo, sino implementarlo y mantenerlo vivo”, inciden las mismas fuentes, mientras señalan que se trata de una labor que hasta ahora resultaba difícil de realizar por falta de recursos. El alcalde, Alfons Domínguez, responsable del área de Emergencia Climática y Transición Ecológica, incide en que hasta ahora eran los técnicos del área los que asumían esta tarea, si bien ahora se crea una estructura específica y permanente. Domínguez ha destacado que la revisión ha permitido actualizar un plan de emergencias “que desde 2018 no se había tocado”.

El documento asigna a la oficina de prevención y coordinación de emergencias tareas que distribuye en cuatro bloques. Por un lado, funciones de prevención y planificación, lo que implica la actualización de forma cíclica de todos los planes de gestión de riesgos específicos, el catálogo de recursos o impulsar acciones preventivas, así como promocionar una cultura del riesgo y la autoprotección en la población y en los centros educativos; funciones de emergencia y operatividad, ya que actuará como una unidad técnica del Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) que ofrecerá información técnica en tiempo real cuando este se constituya y se encargará de coordinar la recepción de medios externos, voluntariado y el apoyo logístico; funciones de recuperación y seguimiento postemergencia y, por último, de formación y voluntariado.

Alzira se convierte de este modo en uno de los primeros municipios en constituir esta oficina tras Paiporta, Catarroja, Alcoi “y pocos más”, indican desde el ayuntamiento, que destacan que desde la dana se han sucedido numerosas reuniones del Cecopal ante diferentes tipos de emergencia, cada vez más frecuentes y de mayor intensidad.

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A través de esta oficina se pretende mejorar la coordinación tanto en la fase de prevención como ante la declaración de una emergencia de cualquier tipo.