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La Policía Local de Cullera recupera dos perros robados en Pinedo en marzo

La comprobación de los microchips permitió identificar India y Thor, dos ‘cane corso’ sustraídos que han regresado con sus propietarios

La Policía Local de Cullera ha devuelto los dos perros a su propietario.

La Policía Local de Cullera ha devuelto los dos perros a su propietario. / Levante-EMV

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Joan Gimeno

Joan Gimeno

Cullera

La Policía Local de Cullera ha recuperado dos perros que fueron robados el pasado mas de marzo en la pedanía de Pinedo (València). Los agentes de la Unidad Canina de Cullera, durante una intervención rutinaria en un domicilio, localizaron varios perros que gracias al detector de microchips han podido confirmar que eran India y Thor, dos ‘cane corso’ que ahora han podido volver con su familia, según ha informado el ayuntamiento.

Ambos animales constaban en las bases de datos oficiales como robados con la correspondiente denuncia de su propietario. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente para contactar con sus propietarios y coordinar su retorno.

El encuentro entre los perros y su familia estuvo marcada por una gran emoción después de meses de incertidumbre y de investigación constante. Los propietarios quisieron agradecer personalmente la implicación de todas las personas que han colaborado en su localización, así como la profesionalidad de los cuerpos de seguridad de Cullera.

El Ayuntamiento de Cullera destaca la tarea desarrollada por la Policía Local y la importancia de la identificación mediante microchip, una herramienta fundamental para, entre otros, facilitar la recuperación de animales perdidos o robados y garantizar su bienestar.

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Un desenlace que cierra esta historia con final feliz, puesto que había generado una gran preocupación entre los propietarios y numerosas muestras de solidaridad en las redes sociales.

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