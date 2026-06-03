La Policía Local de Cullera recupera dos perros robados en Pinedo en marzo
La comprobación de los microchips permitió identificar India y Thor, dos ‘cane corso’ sustraídos que han regresado con sus propietarios
La Policía Local de Cullera ha recuperado dos perros que fueron robados el pasado mas de marzo en la pedanía de Pinedo (València). Los agentes de la Unidad Canina de Cullera, durante una intervención rutinaria en un domicilio, localizaron varios perros que gracias al detector de microchips han podido confirmar que eran India y Thor, dos ‘cane corso’ que ahora han podido volver con su familia, según ha informado el ayuntamiento.
Ambos animales constaban en las bases de datos oficiales como robados con la correspondiente denuncia de su propietario. A partir de ese momento, se activó el protocolo correspondiente para contactar con sus propietarios y coordinar su retorno.
El encuentro entre los perros y su familia estuvo marcada por una gran emoción después de meses de incertidumbre y de investigación constante. Los propietarios quisieron agradecer personalmente la implicación de todas las personas que han colaborado en su localización, así como la profesionalidad de los cuerpos de seguridad de Cullera.
El Ayuntamiento de Cullera destaca la tarea desarrollada por la Policía Local y la importancia de la identificación mediante microchip, una herramienta fundamental para, entre otros, facilitar la recuperación de animales perdidos o robados y garantizar su bienestar.
Un desenlace que cierra esta historia con final feliz, puesto que había generado una gran preocupación entre los propietarios y numerosas muestras de solidaridad en las redes sociales.
- Tres delfines sorprenden a los vecinos del Faro de Cullera con sus saltos a escasos metros de la orilla
- El primer rascacielos paliará los problemas de vandalismo en el 'megaparking' de Tulell por su falta de uso
- La megadraga Bonny River concluye los aportes de arena en Cullera y se traslada a Sueca
- Compromís alerta de los impactos del dragado y exige garantías "reales" en la regeneración de las playas de Cullera
- Fallece el hostelero de l’Alcúdia Fausto Clemente
- La tercera generación asume la dirección de la firma de Alzira Sanchis con el reto de diversificar mercados fuera de Europa
- Los trabajos de regeneración obligan a cerrar durante tres semanas las playas de Sueca
- Un técnico de la UPV urge a elevar los tres puentes del Magro para reducir el riesgo de inundación en Algemesí