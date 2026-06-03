Estas son las candidatas al trono de fallera mayor infantil de Alzira

La Junta Local Fallera de Alzira ha reactivado este miércoles el proceso de elección de las falleras mayores con la presentación de las siete aspirantes al trono infantil, que finalmente no quedará vacante. La ausencia de aspirantes provocó que la JLF llegara a anunciar que Alzira no contaría este año con fallera mayor infantil, una posibilidad que contempla el nuevo reglamento, si bien con posterioridad abrió un plazo extraordinario en el que finalmente se han presentado siete aspirantes, que acudirán a la próxima toma de contacto con el jurado este domingo y, posteriormente, a la gala de elección prevista para el 14 de junio en el Gran Teatro.

Las candidatas a fallera mayor infantil, esta tarde en la sede de la JLF de Alzira. / Teresa Juan-Mompó

Las candidatas son Katrina Levanteri Khorkova, de 11 años, que pertenece a la falla Camí Nou y que en 2025 formó parte la corte de honor de la fallera mayor infantil de Alzira. También de Camí Nou procede Candela Muñoz Pastor, de 10 años. La falla Sagrada Família ha presentado a Lucía Gómez García, de 8 años, como candidata, mientras que de l'Alquenència procede María Benedito Iborra, de 10 años, que este último año ha ejercido como fallera mayor infantil en su comisión. Las otras candidatas son Ainara Moreno Benedito, de 11 años, actualmente en Pare Castells, aunque en 2024 ejerció como fallera mayor infantil de Pere Esplugues y que no ha podido acudir a esta presentación por cuestión de estudios; Alba Berenguer Pardo, de 8 años, de Les Cantereries, donde el último año ha ejercido como fallera mayor infantil, y Carmen Suñer Melero, de 11 años, de El Parc.

Aspirantes a fallera mayor de Alzira, junto con miembros de la JLF y la regidora Gemma Alós. / Teresa Juan-Mompó

Por lo que respecta a las candidatas a fallera mayor, finalmente serán seis: Carla Briz Vivar, Rocío Saurina Belmonte, Claudia Gomis Sanmartín, Ada Vela Martí, Gisela Herrero España y Ángela Ull García.