El alcalde de Almussafes exhibe músculo en el primer acto de su nuevo partido

Tot per Almussafes, el nuevo partido impulsado por el alcalde de esta localidad valenciana tras ser expulsado del PSOE hace unos meses, ha celebrado esta semana su primera reunión de coordinación con el objetivo de trabajar por la localidad como "desde el primer día, con responsabilidad, dedicación y pensando en nuestro pueblo por encima de todo", que ha representado toda una demostración de fuerza dada la gran afluencia de seguidores.

La sala de conferencias, llena, en el primer acto de Tot per Almussafes. / Levante-EMV

El encuentro, que se ha desarrollado en la Sala de Conferencias del Centro Cultural, ha "desbordado todas las previsiones" de asistencia, según ha asegurado el propio alcalde en redes sociales, donde ha agradecido a todos los asistentes su "apoyo incondicional".

"Gracias a vosotros tenemos más fuerza e ilusión que nunca y vamos a continuar trabajando por nuestro pueblo como lo hemos hecho desde el primer día: con responsabilidad, dedicación y pensando en nuestro pueblo por encima de todo. Con vuestro apoyo todo es posible y el futuro ha empezado hoy", ha expresado el primer edil.

'Tot per Almussafes' fue la marca registrada hace unas semanas por el sector del alcalde de esta localidad de la Ribera Baixa, Toni González, como nuevo proyecto político tras haber sido expulsado del PSOE hace dos meses, junto a los ediles socialistas de la localidad,que le habían expresado su apoyo y la voluntad de seguir a su lado.

Elalcalde de Almussafes, rodeado por los concejales, durante su intervención. / Levante-EMV

El partido estudia integrarse bajo el paraguas de la Unión Municipalista, aunque, en ese momento, según fuentes de esta formación, no se había recibido la solicitud formal de adhesión, pero sí que confirmaron "reuniones y contactos" entre ambas partes durante "estas últimas semanas donde se ha tratado ese asunto".

El alcalde de Almussafes ya avanzó recientemente que confiaba en tener organizado "en breve" su nuevo proyecto político, después de ser expulsado del PSOE, y calificó como una "purga orgánica" que se haya hecho lo mismo con otros seis ediles de la formación. Además, culpó precisamente al PSOE de haber provocado con estos movimientos que "más de 200 militantes" socialistas se dieran de baja de la formación en Almussafes.

El PSOE anunció a principios de marzo la expulsión del alcalde de Almussafes, a quien ya había abierto expediente tras las denuncias contra él presentadas por dos empleadas municipales por acoso sexual y laboral. La medida --avalada por la Secretaría de Organización del partido y que se adoptó a instancias del PSPV-- se tomó teniendo en cuenta también los comentarios que el primer edil había realizado en las últimas semanas en las "revictimizaba" a las denunciantes.

Desde la formación recriminaron a González sus palabras en las que "revictimiza" a las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual y laboral, "desvela su identidad y adopta actitudes de represalia, evidenciando además una deslealtad manifiesta a los valores del partido". Un comportamiento, remarcaron, "incompatible" con los principios de igualdad y respeto que defiende el PSOE.