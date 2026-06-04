Amics de la Murta alerta al juzgado de que la inversión en las ruinas vuelve a ser mínima en 2026

La Associació Amics de la Murta ha alertado al juzgado de Alzira que investiga la falta de inversión en materia de restauración y conservación de las ruinas del antiguo Monasterio de Santa María de la Murta que los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, presentados la semana pasada y actualmente en fase de tramitación, únicamente contemplan una partida nominativa de 345.720 euros para la anhelada rehabilitación, una cantidad que, a juicio del colectivo, resulta escasa “y puede agravar el estado de inminente colapso de la Torre dels Coloms”, la construcción de este conjunto histórico que sigue a la espera de una intervención para la que, hace cuatro años, los presupuestos participativos asignaron una inversión de 1,2 millones de euros. La Conselleria de Cultura anunció a principios de año la previsión de acometer estas obras después del verano.

Amics de la Murta basa su comunicación al titular de la plaza número 2 del Tribunal de Instancia de Alzira en la información publicada por Levante-EMV sobre las inversiones que el proyecto de presupuestos de 2026 destina a la Ribera, que reveló que en el apartado de la dirección general de Patrimonio Cultural únicamente se contempla esta asignación en el año 2026 para la “Rehabilitación del Monasterio de la Murta en Alcira” (sic), sin ninguna otra previsión para los años siguientes, como sí aparece en otras inversiones plurianuales.

Esta asociación cultural recuerda que, gracias a la ayuda de la sociedad civil, se consiguió que los primeros presupuestos participativos de la Generalitat Valenciana asignaran en 2022 una partida de 1,2 millones de euros para la consolidación y restauración de la Torre dels Coloms y que, ante la inacción de las administraciones, la asociación “se vio obligada” a presentar un escrito a la Fiscalía, que interpuso una denuncia en los juzgados de Alzira, “un procedimiento que actualmente continúa en tramitación”.

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La conselleria respondió a la apertura de este investigación con el anuncio de que el proyecto estaba ya redactado y que la previsión era que las obras comenzaran tras el verano tras el oportuno proceso de licitación.