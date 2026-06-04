Calor extremo en la Ribera con máximas que se quedan a las puertas de los 39 grados

La Ribera ha vivido este jueves una jornada de calor extremo con temperaturas máximas que han rozado los 39 grados, que han convertido a la comarca en uno de los principales focos cálidos de un episodio de altas temperaturas que ha afectado a todo el territorio. Según han informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Associació Valenciana de Meteorologia 'Josep Peinado' (Avamet), la Comunitat Valenciana ha registrado hoy las temperaturas máximas más altas de toda España. Este ascenso térmico, que ha sido localmente notable en la provincia de Valencia, se ha dejado sentir de forma especialmente intensa en las diferentes localidades de la Ribera, donde los termómetros han sufrido un repunte significativo en comparación con los días anteriores debido a las condiciones meteorológicas del prelitoral.

De acuerdo con los registros detallados que ha ofrecido Avamet en su ranking diario, el municipio de Sumacàrcer ha encabezado las temperaturas máximas de la comarca al alcanzar los 38,6 grados. Muy de cerca le ha seguido la localidad de Antella, donde el mercurio se ha elevado hasta los 38,5 grados en las horas centrales del día. El calor ha sido generalizado en toda la cuenca del Júcar; así, en Cotes se han recogido valores de 38,2 grados en la zona de la Séquia Nova, 38,0 grados en la estación del ayuntamiento y 37,8 grados en la calle Vicente Pavía Galdón. Por su parte, las estaciones de Càrcer (en el Pla del Rei) y de la Pobla Llarga (en el IES Pere d'Esplugues) han coincidido en marcar una máxima de 38,1 grados. Esta misma tendencia sofocante se ha reflejado en Rafelguaraf con 37,9 grados y en Alcàntera de Xúquer con 37,8 grados.

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Por parte de la Aemet, los datos oficiales confirman la magnitud de esta entrada de calor en la comarca y señalan que en Carcaixent el termómetro ha subido hasta los 37,5 grados. Las previsiones de la agencia estatal ya advertían de un aumento notable de las máximas en el prelitoral valenciano, una situación que finalmente se ha concretado en un ambiente plenamente veraniego y asfixiante en toda la Ribera, obligando a los vecinos a tomar las primeras medidas de precaución de la temporada ante este pico térmico tan acusado.