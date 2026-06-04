El censo del PSOE de Sueca se triplica en seis meses con las primarias para elegir al candidato en el horizonte

La agrupación del PSOE de Sueca Sueca vive un fenómeno sin precedentes en la historia reciente del socialismo local al pasar en apenas seis meses de contar con 135 militantes a alcanzar los 438 afiliados, una cifra que supone más que triplicar su censo y que no tiene comparación en la trayectoria de la organización en la capital de la Ribera Baixa.

El espectacular crecimiento se produce, además, en un momento especialmente complejo para el PSOE a nivel nacional, en el que las tensiones internas y el desgaste político han marcado buena parte de la actualidad de los últimos meses, pero detrás de este aumento se encuentra también la creciente importancia que ha adquirido la carrera para encabezar la candidatura socialista a la alcaldía de Sueca en las municipales de 2027. El PSPV considera el municipio como una de sus principales plazas estratégicas en la Ribera Baixa, especialmente después de haber sido la fuerza más votada en los últimos comicios y de haber gobernado la ciudad durante anteriores mandatos.

En este escenario aparecen distintos nombres para liderar el proyecto socialista. Si la ejecutiva ya expresó su apuesta por el secretario local, Carles Vázquez, en el horizonte de unas primarias aparece también la figura del actual diputado en las Corts Valencianes, que contaría con el respaldo de la actual dirección del PSPV, Benja Mompó. Diversas fuentes también apuntan a la influencia del entorno de la secretaria comarcal, Manoli Egea, en el proceso de nuevas afiliaciones que vive la agrupación.

El extraordinario crecimiento del censo ha provocado que ambos sectores sigan de cerca las nuevas incorporaciones para garantizar que los procesos de afiliación se ajustan a la normativa interna del partido. La evolución de la militancia ha generado sorpresa incluso entre veteranos socialistas de la comarca, que no recuerdan un incremento de semejante magnitud en un periodo tan corto de tiempo.

Fuentes consultadas sostienen que parte de las nuevas altas procederían de agrupaciones próximas de la Ribera Baixa. Entre ellas señalan especialmente a la de Cullera, donde gobierna el socialista Jordi Mayor. Otras fuentes, sin embargo, apuntan a la llegada de antiguos militantes procedentes de Almussafes que abandonaron el partido durante las crisis internas registradas en esa localidad. en ambos casos afloran las dos familias que conviven en el PSOE, los alineados con la secretaria general, Diana Morant, y los vinculados con el secretario provincial, Carlos Fernández Bielsa.

Otras versiones vinculan incluso algunas de las nuevas incorporaciones con personas procedentes de otras formaciones políticas o de colectivos locales descontentos con la gestión de sus respectivas organizaciones.

Más allá del origen de las afiliaciones, lo cierto es que la agrupación socialista de Sueca afronta una nueva etapa marcada por una militancia récord y por una pugna interna que previsiblemente condicionará la elección del candidato con el que el PSPV intentará recuperar la alcaldía en 2027. Los 438 afiliados representan un crecimiento que supera el 250 % en apenas medio año.