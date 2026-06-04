La comisión de incidencias resolverá la petición de una falla de Carcaixent de tener un representante masculino

La asamblea de presidentes de las trece fallas de Carcaixent celebrada este martes no sirvió para resolver la solicitud de la comisión Pes de la Fulla de nombrar un representante masculino de la falla, que se dirimirá en la comisión de incidencias, un órgano en el que también están representadas todas las comisiones. Como adelantó Levante-EMV, Pes de la Fulla presentó una incidencia ante la Junta Local Fallera (JLF) de Carcaixent para comunicar su intención de designar como fallero mayor a un joven festero al no encontrar mujeres que quisieran asumir este cargo.

La comisión argumentó que aunque el reglamento fallero de Carcaixent no regula la figura de fallero mayor, tampoco dice “que no pueda ser un hombre”. Ante esta indefinición, la comisión se decidió a proponer a su candidato. La incidencia fue sometida a votación y ocho de los trece representantes falleros votaron en contra, otros cuatro se mostraron favorables y se registró una abstención. La negativa de los presidentes no desalentó a Pes de la Fulla. Aunque Gómez declaró que acataban la decisión, indicó que no se resignaban a no tener representación y presentó una comunicación a la JLF para informar de su decisión de nombrar a Kike Pepiol como representante mayor, una figura que sí aparece regulada en el reglamento fallero local. En este escrito, Gómez solicitaba a la JLF que aclarara qué trato protocolario se le daría a su representante. El escrito a la junta pide instrucciones acerca de “dónde irá y cómo será tratado nuestro representante para que no llegue el día y nadie pueda vivir una situación incómoda”, detallaba Gómez. Este era el punto principal de la asamblea de presidentes de este martes. Los recelos sobre dar el mismo tratamiento que a una fallera mayor, según las fuentes consultadas por este diario, ha propiciado que se derive esta consulta a la comisión de incidencias para que se plantee allí la problemática y se dé una respuesta.

La revisión del reglamento no se ha presentado

Pes de la Fulla recurrió a un joven festero muy implicado en la comisión para designarlo como fallero mayor, un caso “inédito en Carcaixent”, como reconoció el presidente de la JLF, Claudio Guerrero y que ha generado controversia entre los presidentes de Carcaixent. No obstante, como reconocía el portavoz de Pes de la Fulla, se trata de una figura ya presente en otros municipios. El propio presidente de la JLF anunció a Levante-EMV su intención de plantear este martes en la asamblea de presidentes una propuesta para revisar los reglamentos falleros de Carcaixent al creer que “existe la posibilidad de dar cabida a esta nueva figura, de acuerdo con los nuevos tiempos”. Guerrero ve posible incorporar en la normativa de la fiesta josefina local “lo que la gente viene pidiendo”, decía, y así actualizar un reglamento fallero que el presidente considera “que se ha quedado en el pasado”. Esta propuesta no se llegó a plantear en la noche del martes, según ha confirmado Guerrero, que no ha querido realizar más comentarios.

Otros presidentes también han preferido guardar silencio sobre el asunto. A la espera de que la comisión de incidencias, que está formada por un representante de cada una de las trece comisiones falleras de Carcaixent y también de la JLF, considere el asunto y se tome una decisión al respecto.

La falla Pes de la Fulla anunció que el próximo viernes tiene previsto celebrar la proclamación de Kike Pepiol como representante mayor de la comisión. Un cargo que, según el presidente de la comisión, “tiene las mismas funciones” que el de fallera mayor y que para los miembros de la comisión representa la misma categoría, había explicado Sergio Gómez. No ha trascendido si se mantendrá este acto.