La Gallera competirá por primera vez en la Sección Especial de Alzira con su falla infantil

La inclusión de la falla la Gallera-Hort dels Frares en la Sección Especial infantil de Alzira por primera vez en su historia, lo que eleva a cinco las comisiones que competirán en esta categoría, una cifra también inédita, y el ascenso de la Plaça Germanies y la Gallera a la Primera Sección de los monumentos grandes representan las principales novedades de cara al próximo año, una vez la Junta Local Fallera ha definido la composición de las diferentes secciones.

El reglamento fallero establece que cada comisión puede solicitar la inclusión de sus fallas en la categoría que considere, con dos salvedades: fija un límite de ocho fallas por sección y, en el caso de la Especial, un presupuesto mínimo de 40.000 euros en la falla grande y de 15.000 en la infantil. Una vez recibidas todas las peticiones, la JLF comienza la distribución de fallas empezando por la Cuarta Sección, la que suele estar más concurrida. Cuando hay más de ocho peticiones, asciende a la categoría superior aquella con un mayor censo de falleros en el ejercicio anterior.

La aplicación del baremo ha provocado ascensos forzosos sobre todo en los monumentos grandes, mientras que en las fallas infantiles se han podido atender de forma mayoritaria las peticiones de las comisiones.

La Sección Especial infantil estará integrada el próximo año por cinco comisiones, ya que a las habituales -El Mercat, Plaça Major, Camí Nou y Sants Patrons- se une la Gallera. En el caso de las fallas grandes, la categoría se mantiene un año más con solo tres fallas: Plaça Major, Camí Nou y El Mercat.

Sí registra más cambios la Primera Sección de las fallas grandes, tras la incorporación de la Plaça Germanies, que regresa a la categoría, y la incorporación de la Gallera-Horts dels Frares, que entrarán a competir con Sants Patrons, la Plaça d’Alacant, Albuixarres, Doctor Ferran y Pintor Andreu. Desaparecen respecto del año pasado la Plaça del Forn y Pere Esplugues, que entró de forma accidental. La Primera Sección infantil queda reducida este año a solo cuatro comisiones: Germanies, Plaça d’Alacant, Albuixarres-Camí Fondo y Pintor Andreu.

La Segunda Sección queda configurada en el caso de las fallas grandes por Plaça la Malva, Josep Pau, l’Alquenència, Plaça del Forn, Sagrada Família, Les Cantereries, Caputxins y El Parc, mientras que en la categoría infantil competirán siete de esas ocho comisiones junto a Doctor Ferran, en lugar de El Parc.

Participarán en la Tercera Sección de las fallas grandes Camilo Dolz, Sant Joan, Hernán Cortés, Les Basses, Ausiàs March, Anna Sanchis, Tulell Avinguda y Sant Andreu, mientras que en la categoría infantil lo harán El Parc, Camilo Dolz, Sant Joan, Hernán Cortés, Les Basses, Ausiàs March, Anna Sanchis y Sant Andreu.

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Por último, la Cuarta Sección ha quedado configurada por Sant Judes, Pare Castells, l’Alquerieta, Avinguda Luis Suñer, Colmenar, Pere Esplugues, Sant Roc y Pere Morell, en el caso de las fallas grandes, y por Tulell, Sant Judes, Pare Castells, l’Alquerieta, Luis Suñer, Colmenar, Pere Esplugues y Sant Roc en el caso de las infantiles.