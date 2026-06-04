Un golpe de calor a una profesora en Alzira alerta de las carencias de muchas aulas que superan los 30 grados

Una profesora del IES Rei En Jaume de Alzira tuvo que salir de clase ayer al sentirse indispuesta por un golpe de calor. Es el primer incidente que se registra tras el aumento súbito de las temperaturas en los últimos días, que evidencia, una vez más, la falta de condiciones de los centros educativos ante el cambio climático.

En Alzira, solo dos colegios cuentan con aire acondicionado en todas las aulas, el CEIP García Lorca y el CEIP Alborxí, el resto de escuelas disponen de climatización en algunas aulas y son equipos que, en su mayoría, han ido instalando gracias a la colaboración económica de las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA), también entre los centros concertados.

En el IES Rei En Jaume de Alzira, esta mañana a las 9 horas, ya se registraban 30 grados en algunas aulas. / Levante-EMV

Ninguno de los tres institutos cuenta con aire acondicionado. Dos de ellos, el Rei En Jaume y el Josep Maria Parra, están pendientes del desarrollo del Pla Edificant y las instalaciones carecen de sistemas de climatización, además de acumular muchas otras deficiencias. El aula en la que se encontraba la profesora indispuesta contaba con “un ventilador que no funciona bien”, según ha podido saber Levante-EMV. No obstante, las altas temperaturas que se alcanzan en las clases en los pisos superiores hace que estos dispositivos no lleguen a rebajar el calor, explican desde el centro. “Estamos mal, con repetidos golpes de calor entre alumnado y profesorado”, reconocen. Esta mañana, a las 9 horas ya se alcanzaban los 30 grados en algunas aulas, y a mediodía se superaban los 32 grados.

Tampoco el IES La Murta, acabado de construir en 2008, dispone ni de aire acondicionado ni de ventiladores en las aulas. Los alumnos van a clase con abanicos para hacer frente al calor, que es más agobiante en las aulas de los pisos superiores. Estos días de huelga, los estudiantes que acuden a clase pasan gran parte del tiempo en los patios, donde tampoco existe sombra donde cobijarse, como han venido denunciando las asociaciones de familias de alumnos.

Poco después de las ocho de la mañana, las aulas del CEIP Francesc Pons de Carcaixent alcanzaban los 30 grados. / Levante-EMV

Los tres centros se han acogido a las instrucciones publicadas ayer por el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y han propuesto adaptar el horario para lo que queda de curso y para septiembre de manera que las clases se desarrollen de 8 horas a 13 horas (y de 8 horas a 14,55 horas para los cursos superiores).

Otro caso que preocupa es el del CEE Carmen Picó. El curso pasado educadoras y alumnos se vieron afectados por el calor dadas las altas temperaturas registradas en el centro, por encima de los 30 grados. Este colegio comarcal está también pendiente del traslado y de la construcción de un centro nuevo dentro del Pla Edificant, pero aún no existe acuerdo sobre la nueva ubicación ni fecha para el inicio de las obras. Como ha publicado este periódico, el centro acumula múltiples deficiencias; entre ellas está la inexistencia de sistema de climatización. El centro y la AFA se han puesto de acuerdo para instalar aires acondicionados en algunos espacios. No obstante, la antigüedad de la instalación eléctrica representa un problema. Desde principio de curso esperan que el Ayuntamiento de Alzira certifique la idoneidad de la instalación, pero este documento aún no ha llegado.

Dispositivo instalado en una clase del CEIP Joaquín Muñoz de Turís. / Levante-EMV

En el resto de la comarca, la situación se repite. En el IES Torís, las temperaturas superan “en todos los casos” los 30 grados, “y en las aulas de informática, los 32”, dicen desde el centro. “Hoy hemos tenido que abrir la biblioteca, que tiene aire acondicionado, para poder dar un respiro a los chicos que han acudido al centro”, dice la vicedirectora, Rosa Guillamón. “Es el único espacio refrigerado”, añade la presidenta de la AMPA, Pepa Crespo. Desde el centro se explica que este año no aplicarán un cambio de la jornada porque “ahora tenemos siete autobuses escolares de seis empresas diferentes y la gestión es inviable para junio”. No obstante, “si en septiembre todavía no nos han aceptado la dimisión del equipo directivo, lo gestionaremos”, avanza. En el CEIP Joaquín Muñoz, también en Turís, empezaron hace unos días a medir las temperaturas, “están entre 29 y 30 grados”, asegura la portavoz de las familias, Noemí Hervás.

Termómetro en una clase del IES Enric Soler i Godes de Benifaió. / Levante-EMV

En el IES Enric Soler i Godes de Benifaió, la temperatura a las 11 horas en un aula de segundo de ESO en el segundo piso era de 31 grados. “En el primer piso no hace tanto calor”, dice una profesora. Hoy es el primer día con el nuevo horario tras las instrucciones dadas ayer. “En el centro tenemos persianas, pero en las aulas donde pega el sol directo suben mucho las temperaturas aunque estén bajadas. Las temperaturas altas son habituales en las aulas altas, las del segundo piso, y en los pasillos”, añade. El centro carece de ventiladores. Solo los cuatro barracones, “de más de veinte años”, tienen aire acondicionado, “aunque no funciona”, tal y como ha publicado este periódico.

Registro térmico de hoy en el CEIP Josep Maria Boquera de Carcaixent. / Levante-EMV

En el CEIP Josep Maria Boquera de Carcaixent realizan un registro térmico en compañía del alumnado, en cinco aulas hoy se han superado los 30 grados centígrados, y en el CEIP Francesc Pons, a las ocho de la mañana ya se alcanzaban los 30 grados. También el CEIP Blasco Ibáñez de Algemesí ha alertado estos días de las altas temperaturas que se registran en las aulas, de hasta 31 grados. Este centro colabora con la campaña de la Iniciativa Legislativa Popular "Per unes aules climatitzades", promovida por la Confederació d'AMPA Gonzalo Anaya y las asociaciones ADIESPV y ADEPV para conseguir un plan integral de climatización de los centros educativos.