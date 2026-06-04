Justicia baraja abrir el nuevo Palacio de Justicia de Alzira la primera semana de julio

El Palau de Justícia de Alzira entrará finalmente en funcionamiento, salvo nueva demora inesperada, la primera semana de julio. Así lo ha confirmado a Levante-EMV la conselleria de Justicia, Nuria Martínez, que este jueves ha participado en Alzira en el acto de clausura del curso de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius.

Agustí Perales Iborra

Martínez ha adelantado que la próxima semana visitará el nuevo edificio que centralizará las diferentes sedes judiciales -actualmente dispersas en cuatro emplazamientos- junto a los profesionales que trabajan en el ámbito de la Justicia para ultimar detalles. La consellera reconoce que se trata de una infraestructura “muy necesaria” que “se ha demorado demasiado” y, a la espera de cuadrar agendas para fijar una fecha, ha explicado que se baraja la primera semana de julio y, en cualquier caso, “antes del verano”. Tras la finalización de las obras se ha iniciado la fase de equipamiento, prueba de las instalaciones y traslado.

La construcción de este Palacio de Justicia es una antigua aspiración que se arrastra desde hace práctica treinta años para corregir los problemas de dispersión y falta de espacio de las actuales instalaciones. Actualmente, los juzgados de primera instancia e instrucción se encuentran repartidos en dos sedes, ubicadas en la calle Ronda de Algemesí y en la Plaça del Sufragi, a las que hay que añadir el bajo que la conselleria alquiló en la avenida Santos Patronos para ubicar el juzgado de violencia de género y la sede de la fiscalía, ubicada en la Plaça de la Sang.

Fuentes de la Conselleria de Justicia apuntaban semanas atrás la previsión de que la nueva sede estaba en fase de pruebas con la previsión que pudiera abrir a finales de junio.