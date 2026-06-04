Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico entre Alzira y Corbera

Una mujer de 52 años ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido minutos después de las ocho de la mañana en la carretera CV-510 que une Alzira y Corbera, casi en el linde de los términos municipales. El siniestro ha movilizado inicialmente a agentes de la Policía Local de Alzira y la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de las diligencias, una unidad del SAMU y efectivos del parque de bomberos de Alzira, que han trabajado en apoyo de los servicios sanitarios durante la extracción de la herida del vehículo.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha informado que se ha asistido a una mujer de 52 años por traumatismo torácico y que la víctima ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital de la Ribera.