Una mujer resulta herida en un accidente de tráfico entre Alzira y Corbera
Los bomberos han apoyado a los servicios sanitarios en la extracción de la víctima del vehículo
Una mujer de 52 años ha resultado herida en un accidente de tráfico ocurrido minutos después de las ocho de la mañana en la carretera CV-510 que une Alzira y Corbera, casi en el linde de los términos municipales. El siniestro ha movilizado inicialmente a agentes de la Policía Local de Alzira y la Guardia Civil de Tráfico, que se ha hecho cargo de las diligencias, una unidad del SAMU y efectivos del parque de bomberos de Alzira, que han trabajado en apoyo de los servicios sanitarios durante la extracción de la herida del vehículo.
Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias ha informado que se ha asistido a una mujer de 52 años por traumatismo torácico y que la víctima ha sido trasladada en una ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital de la Ribera.
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