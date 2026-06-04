El palista de Algemesí Izan Aliaga gana tres oros en los campeonatos de España de maratón

Lluvia de medallas para los ribereños. Los palistas de la Ribera consiguieron nueve metales (cuatro oros, dos platas y tres bronces) en los campeonatos de España de maratón corto y largo disputados en Zamora.

En la prueba corta, de tres kilómetros, obtuvieron tres medallas. En hombre K-1 sub-23 el dominio de Algemesí fue aplastante. Después de una fortísima salida parecida a una prueba de velocidad, Marc Martínez, del Scooter de Algemesí, impuso un fuerte ritmo que le mantuvo en cabeza hasta el segundo porteo, en el que Izan Aliaga (algemesinense del Rías Baixas Boiro de Pontevedra) fue más rápido y se escapó, para llegar a meta ganador con 11 m 41 s 44 c, seguido por Martínez, que marcó 11:58:14. Por su parte, Núria Raga, compañera de equipo de este último, rozó el podio en mujer cadete K-1, al ser cuarta (15:13:59). La tercera medalla vino de la mano de Marcos Climent, de Sollana perteneciente al Club Piragüisme Silla, que obtuvo la plata en hombre veterano 35-39 K-1 en una carrera de menos a más.

Óscar Domínguez en el porteo. / Levante-EMV

En la prueba larga, los ribereños subieron seis veces al podio. En hombre K-1 sub-23 (24,8 kilómetros), Izan Aliaga volvió a dominar. Poco a poco, con pequeños tirones y porteos muy rápidos, fue desgastando a sus rivales, y en el quinto porte se escapó solo para entrar en solitario en meta con 1 h 48 m 36 s. Por su parte, Marc Martínez no salió tan fuerte como en la prueba corta, pero tuvo paciencia y poco a poco fue remontando hasta obtener el bronce (1:51:17).

La tercera victoria de Aliaga la obtuvo en K-2 mixto sénior (24,8 kilómetros), junto con Antía Landeira (1:48:44). Marcos Climent demostró su gran resistencia para imponerse, después de un disputado esprint con Tomás Peruyero (Sociedad Cultural y Deportiva Ribadesella), en hombre veterano 35-39 K-1 sobre 18 kilómetros (1 h 20 m 16 s). Además, Climent rozó el podio en mixto veterano – 50 K-2 (junto con Mari Carmen Paches, sobre 14,6 kilómetros) al ser cuartos con 1 h 7 m 39 s). El mismo puesto consiguieron Arancha Cester y David López en mixto veterano + 50 K-2 (14,6 kilómetros, 1:14:41).

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Nuria Raga y Marc Medina. / Levante-EMV

Entre las jóvenes promesas, en la prueba larga también destacaron los palistas de Algemesí y Cullera. En mixto cadete K-2 (11,2 kilómetros), Nuria Raga y Marc Medina (del Scooter) se llevaron el bronce (52 m 20 s), la misma medalla que Óscar Domínguez, del Club Piragüisme Cullera, en hombre cadete K-1 (11,2 kilómetros, 51:30). Por último, la también cullerana Nuria Rico se quedó a las puertas del podio al ser cuarta en mujer cadete K-1 (11,2 kilómetros, 1:00:15).