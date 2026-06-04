Refuerzo de la plantilla, apoyo psicológico y más formación para templar la fuerte presión asistencial en Urgencias

La creación de grupos de trabajo y sesiones multidisciplinares con todas las categorías profesionales del área de Urgencias para reforzar la participación profesional, la implantación de píldoras formativas semanales, la modificación del inicio de los turnos para atender una reivindicación histórica de los trabajadores de cara a mejorar la conciliación y la continuidad asistencial, el refuerzo de la plantilla, especialmente en los períodos de alta presión asistencial, y una oferta de sesiones individuales de apoyo psicológico son los aspectos más destacados del Plan de Mejora de las Condiciones Psicosociales en Urgencias, elaborado a partir de una encuesta psicosocial realizada por el servicio de prevención de riesgos laborales, que la dirección del Departamento de Salud de la Ribera ha presentado este jueves al Comité de Seguridad y Laboral.

Los delegados de prevención de los sindicatos con representación en el Hospital Universitario de la Ribera habín reclamado a la dirección que hiciera público el resultado de la encuesta de clima laboral realizada en el Servicio de Urgencias, una unidad especialmente tensionada por la carga de trabajo, y en la que según denunciaban, en el primer trimestre del año se han registrado un centenar de bajas laborales, “lo que muestra un alto índice de ‘burn-out’ o síndrome del trabajador quemado, a lo que se suma a la fuga de profesionales del servicio a la que asistimos en los últimos tiempos”.

La dirección que este documento sería presentado en la siguiente reunión del Comité de Seguridad y Salud Laboral y hoy ha presentado un plan que pretende actuar sobre los factores de riesgo detectados, mejorar el bienestar y la satisfacción profesional de los trabajadores y “contribuir a una mayor calidad asistencial”, según ha informado la dirección.

La propuesta, trasladada los delegados de prevención de los representantes sindicales del Comité de Empresa y de la Junta de Personal, incluye actuaciones en los ámbitos organizativo, formativo, asistencial, estructural y de apoyo emocional. El plan incluye medidas ya estaban en proceso de implantación y acciones de futuro. Entre las principales actuaciones destacan la creación de grupos de trabajo y sesiones multidisciplinares con todas las categorías profesionales para reforzar la participación profesional, la implantación de píldoras formativas semanales y el refuerzo del Plan de Humanización.

En el ámbito organizativo, se ha modificado el inicio de los turnos, que pasan a ser a las 8.00 y a las 20.00 horas, mejorando así la conciliación y la continuidad asistencial. En cuanto a recursos humanos, se ha reforzado ya la plantilla con la incorporación de 6 enfermeras y 2 TCAE, junto con el compromiso de refuerzos de personal en periodos de alta presión asistencial. Además, se ofrecerán sesiones individuales de apoyo psicológico para profesionales que lo requieran, debido a la exigencia emocional propia de la atención urgente.

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En materia de infraestructuras, el plan incluye el Plan Funcional de Ampliación y Reforma de Urgencias, ya aprobado por la dirección general de Asistencia Sanitaria, que contempla la ampliación del servicio en 720 m² y la reforma de 1.950 m², así como la incorporación de seis a nueve consultas, nuevas áreas de críticos, un Hospital de Día Pediátrico y una zona de 20 camas, entre otras mejoras. A corto plazo, la gerencia recuerda que en fase de tramitación un nuevo edificio modular en el Hospital de tres alturas con una inversión de 1,3 millones de euros, que permitirá ampliar espacios asistenciales a Urgencias y otros servicios y subraya que a ello se suma la reciente apertura de la Unidad de Corta Estancia con once camas como recurso de apoyo a Urgencias. El plan también contempla la renovación de equipamiento sanitario como ecógrafos, tensiómetros, monitores de transporte, camillas y sillas de ruedas. La Dirección ha trasladado al Comité de Seguridad y Salud Laboral que este Plan constituye una propuesta inicial abierta a nuevas aportaciones y mejoras que puedan consensuarse en el seno de este órgano de participación y seguimiento.