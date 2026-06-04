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Los tiradores de Favara Antonio Cerdán y José Ramón Galán suman dos nuevos campeonatos de España con armas históricas

Galán logra en Granada otras tres platas en disciplinas de arma larga y un bronce en revolver original a 50 metros

Antonio Cerdán y José Ramón Galán con las medallas conseguidas en Granada.

Antonio Cerdán y José Ramón Galán con las medallas conseguidas en Granada. / Levante-EMV

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Óscar García

Alzira

Los tiradores de Favara Antonio Cerdán y José Ramón Galán han sumado dos nuevos títulos nacionales en el Campeonato de España de Armas Históricas celebrados la semana pasada en el Centro Especial de Alto Rendimiento (CEAR) de Granada, un complejo deportivo de la Real Federación Española de Tiro Olímpico que gestiona la Fundeto. Cerdán y Galán han participado como integrantes del equipo de la Federación Valenciana de Tiro Olípico junto con otros 23 deportistas de la Comunitat Valenciana. Este tipo de campeonato está regulado por normas internacionales del MLAIC y consta de una serie de especialidades deportivas con armas cortas y largas a las distancias de 25, 50 y 100 metros. Las disciplinas de arma corta se disputan a 25 metros salvo DM (revólver) que se dispara a 50. Las de arma larga se disputan a 50 (posición de pie sin apoyos) y 100 metros (posición tumbado).

Antonio Cerdán se ha proclamado Campeón de España Kuchenreuter (pistola duelo percusión), una de sus disciplinas favoritas. Se disputa con una pistola de duelo de percusión y cañón estriado que fue la culminación tecnológica del siglo XIX, y su precisión y exactitud supera a las actuales debido a su gran distancia entre miras que minimiza los errores angulares. Antonio se impuso empatado con el segundo clasificado por unos escasos 10 mm.

Cerdán acudía al campeonato con una buena preparación, y marcas reconocidas en varias disciplinas de arma corta y fusil militar. Consiguió marcas representativas, incluso dos diplomas de 4º y 5º clasificado en revolver 50 metros y fusil militar de chispa.

Antonio Cerdá es un tirador muy preciso, pero en este deporte unos pocos milímetros pueden cambiarlo todo. Actualmente es uno de los tiradores más destacados del panorama nacional y con una excelente proyección de futuro. Destaca por ser especialmente válido en las tres distancias de tiro, muy disciplinado y por el autocontrol con que afronta las competiciones.

Por su parte, José Ramón Galán se proclamaba Campeón de España Cominazzo (pistola de duelo chispa) y sumaba otras tres platas en disciplinas de arma larga y bronce en revolver original a 50 metros. Un resultado sorprendente y sin embargo, como siempre, insuficiente para un veterano deportista muy exigente consigo mismo.

Cominazzo fue la última competición que disputó Galán en este campeonato. Se trata de una prueba bastante dura por la cantidad de variables que influyen en los resultados. Se trata de tiro con pistola de duelo de ánima lisa y encendido por llave de chispa. Afortunadamente todo salió bien de principio a fin, arma y tirador en perfecta sintonía para sumar al final una marca de 92 aciertos, cuatro por encima del segundo clasificado, el tirador catalán Pedro Pardo.

Ambos deportistas concluyen el campeonato satisfechos del trabajo realizado y de las medallas, aunque ambos son muy competitivos y siempre van en busca de la excelencia.

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Por diferentes razones esta temporada 2026 ambos deportistas han decidido no participar en el mundial que se disputará en Austria, sin embargo si han realizado todas las competiciones clasificatorias en Oviedo, Náquera, Elche y Tarragona a fin de mantener el nivel deportivo.

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