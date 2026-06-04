Tres municipios de la Ribera afectados por la dana registran aumentos del precio de la vivienda de más del 30 %

Tres municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 lideran la lista de localidades donde más ha crecido el precio de la vivienda desde aquel día: Montroi, Alginet y Montserrat registran incrementos por encima del 30 %. Donde más se ha disparado el precio es en Montroi, que acumula una subida del 45,18 % al pasar de 914 €/m2 a los 1.327 €/m2 actuales. Por detrás se sitúan Alginet —con precios un 38,43 % más altos (de 830 €/m2 a 1.149€/m2— y Montserrat —donde el alza es del 31,27 % (de 1.084 €/m2 a 1.423 €/m2)—, según el informe de precios de venta de Idealista.com .

Por debajo del 30 % se sitúan otros municipios dana: Alzira, con un aumento del 27,59 % (de 906 €/m2 a 1.156 €/m2); Carlet, donde el alza ha sido del 26,74 % (de 703 €/m2 a 891 €/m2); Benifaió, con un aumento del 22,75 % (de 831 €/m2 a 1.020 €/m2) y l’Alcúdia, donde se ha elevado un 21,7 % (de 840 €/m2 a 1.023 €/m2). Llama la atención el aumento interanual de esta localidad, del 44,9 %. Otros municipios con subidas inferiores con Turís (21,1 %) y Algemesí (19,2 %). De Real no hay datos para establecer una comparativa, pero es significativo el precio actual: de 1.295 €/m2 (por encima del de Alzira). En otras localidades, por contra, los precios han descendido: en Guadassuar ha caído un 5,48 % y en Catadau un 1 %.

La carestía de la vivienda se nota aún más en aquellos municipios donde la dana arrasó gran número de viviendas y dejó a familias enteras sin poder utilizar sus casas en plantas bajas. Diecinueve meses después, el problema de la oferta de viviendas para comprar y alquilar aún persiste. Por ello, el grupo municipal de Compromís en Alginet promovió en noviembre una moción para atajar este problema por medio de la solicitud a la Generalitat Valenciana de la declaración de la localidad como zona de mercado residencial tensionado. La propuesta fue aprobada por unanimidad y, aunque con algo de retraso, el Ayuntamiento de Alginet la ha presentado este mes de abril a la Conselleria de Vivienda.

Según el texto de la moción, Alginet arrastra una grave problemática de acceso a la vivienda que se agravó de forma alarmante un año después de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó severos daños en numerosos inmuebles de la población. El documento se apoya en el informe “La dana, un año después”, de la consultora GLOVAL Analytics, que constata que el precio medio del metro cuadrado en Alginet se disparó un 41 % en solo doce meses, al pasar de 939 €/m2 en octubre de 2024 a 1.326 €/m2 en octubre de 2025.

Más del 30 % de la nómina a la vivienda

La moción aprobada por el ayuntamiento explica que este encarecimiento, sumado a la falta de oferta —con apenas 170 viviendas en venta en el término municipal—, obliga a muchas familias “a destinar más del 30 % de sus ingresos mensuales al pago de la hipoteca o del alquiler”. La portavoz de Compromís de Alginet, Clara Roig, señala que la vivienda se ha convertido “en una de las principales preocupaciones de las familias de Alginet” y considera que las administraciones “no pueden mirar hacia otro lado ante las subidas desmesuradas que expulsan a los residentes de su propio entorno”. Roig insiste en que el objetivo de la solicitud de zona tensionada es “garantizar que los vecinos puedan seguir residiendo en su localidad”, y defiende que “vivir en Alginet no debería ser un lujo”. Además de solicitar la declaración de zona tensionada a la Generalitat, la moción exige la creación de una Mesa Local por la Vivienda con la participación de técnicos y agentes sociales, la redacción de un informe técnico complementario por parte de los servicios municipales, y la inclusión de Alginet en los programas estatales y autonómicos de ayuda al alquiler asequible y rehabilitación destinados a los municipios afectados por el temporal de 2024.

La declaración de un municipio como zona de mercado residencial tensionado, según la Ley por el Derecho a la Vivienda, faculta al ayuntamiento para intervenir en el mercado del alquiler mediante la aplicación de un límite a los precios. Asimismo, posibilita la congelación de las actualizaciones del alquiler, otorga al inquilino el derecho a solicitar prórrogas extraordinarias anuales y ofrece beneficios fiscales en el IRPF con reducciones de hasta el 90 % para los propietarios que decidan bajar los precios. Finalmente, permite a los ayuntamientos aplicar recargos de hasta el 150 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles para aquellas viviendas que se encuentren vacías de forma continuada y sin una causa justificada.