Almussafes subvencionará a los jóvenes la obtención del carnet de conducir

El nuevo partido del alcalde de Almussafes arranca con medidas de impacto. El equipo de gobierno que está al frente del ayuntamiento, ahora bajo el paraguas de la marca independiente Tot per Almussafes tras las salidas forzosas del PSOE, ha aprobado en el pleno celebrado este jueves la creación de una partida de 20.000 euros para subvencionar a los jóvenes empadronados en la localidad la obtención del carnet de conducir. El acuerdo ha contado con los votos a favor de los ediles del equipo de gobierno, integrados formalmente en el grupo de no adscritos, y del Partido Popular, mientras que Compromís se abstenía al considerar que se trata de una medida electoral.

Estas aportaciones municipales para sufragar una parte del coste del carnet representan una medida novedosa en los pueblos de la Ribera. La portavoz del grupo, Davinia Calatayud, ha comentado que este tipo de ayudas se ofrecen en Alacant (hasta 200 euros) y pocos municipios más –“que nosotros sepamos, en ningún otro sitio”, ha añadido- y, a falta de acabar de definir las bases, ha explicado que la medida se ha concebido para facilitar el acceso el carnet de conducir a jóvenes de entre 18 y 30 años que residan en Almussafes, si bien también está previsto aplicar un criterio de renta. Calatayud ha rechazado las críticas de electoralismo ya que defiende que se trata de una propuesta que ya formaba parte del programa electoral con el que concurrieron bajo las siglas del PSOE “y que ya hace un tiempo que veníamos preparando”.

Tot per Almussafes ha defendido esta nueva línea de subvención como una “necesidad” por “la importancia que representa para la inserción laboral de los jóvenes” y por ser una forma “de ayudar a quien más lo necesita”.

El equipo de gobierno defiende en una publicación a través de las redes sociales que tiene la posibilidad de crear esta subvención gracias a la gestión realizada al frente del ayuntamiento “que ha reducido la deuda a cero, lo que nos permite continuar invirtiendo y mejorando la calidad de los servicios, manteniendo y aumentado la ayudas esenciales como las que se ofrecen al alquiler, la adquisición de primera vivienda, las ayudas por nacimiento o a la manutención de los hijos hasta los tres años, material escolar, subvenciones para estudiar idiomas en el extranjero o las ayudas de emergencia, entre otras”. Tot per Almussafes ha lamentado la falta de apoyo de Compromís a su propuesta.

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El pleno en el que se ha aprobado esta línea de subvenciones para facilitar el acceso de los jóvenes al carnet de conducir se produce apenas unos días después de la demostración de fuerza realizada por Toni González en el primer acto de coordinación de la nueva formación independiente con la que concurrirá a las próximas elecciones tras su expulsión del PSOE.