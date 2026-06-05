Alzira busca el respaldo del ministerio para que las criptas de la Murta sean visitables

El Ayuntamiento de Alzira ha revisado el proyecto de rehabilitación de la iglesia del monasterio de la Murta siguiendo las indicaciones de la dirección general de Patrimonio y ya ha presentado la propuesta de intervención para optar a financiación en la nueva convocatoria del 2 % Cultural del Ministerio de la Vivienda y Agenda Urbana. La intervención, que supondrá una inversión estimada en 1,2 millones de euros, pretende “hacer las criptas visitables”, según ha explicado el concejal de Patrimonio Histórico, Xavier Pérez.

El proyecto de intervención para consolidar y recuperar la iglesia en ruinas del antiguo monasterio de la Murta ya obtuvo una asignación de 1,6 millones del 2 % Cultural del Gobierno en la anterior convocatoria, aunque el ayuntamiento no ha podido ejecutar las obras al no haber obtenido la preceptiva autorización de la Conselleria de Cultura, que cuestionaba la intervención y finalmente, ya en 2026, ha facilitado una relación de subsanaciones o modificaciones que considera necesarias para autorizar las obras. Aunque el ayuntamiento no ha recibido una notificación definitiva del ministerio, hace tiempo que da por perdida la subvención ante la imposibilidad de cumplir los plazos, por lo que ha centrado los esfuerzos en la reelaboración del proyecto.

“Se ha redactado un nuevo proyecto siguiendo las directrices de la Conselleria de Cultura y del plan director de la Murta, que contempla la consolidación muraria de la iglesia, la impermeabilización de las criptas y reforzar la fábrica que se conserva de la iglesia”, ha explicado el edil de Patrimonio, mientras detalla que también se deberán realizar excavaciones arqueológicas. El proyecto de consolidación y rehabilitación de muros y paramentos de la iglesia, así como la impermeabilización permitirá que las criptas puedan ser visitables y se conviertan en un futuro “en un espacio museístico”.

La posible intervención en las ruinas de la iglesia iría en paralelo a la rehabilitación de la Torre dels Coloms, que se contempló en los presupuestos participativos de la Generalitat de 2022 con una asignación de 1,2 millones de euros y todavía no ha comenzado. La aparición en los presupuestos de 2026 de una única partida nominativa para la Murta dotada con 345.000 euros -sin previsiones de inversión en años sucesivos- pese al anuncio de la conselleria de que la previsión era iniciar las obras tras el verano ha causado “sorpresa”, según ha reconocido el edil que, por otra parte, niega que exista “inacción” del ayuntamiento en este conjunto histórico, en respuesta a la denuncia de la asociación cultural Amics de la Murta por la falta de inversiones que ha llegado al juzgado.

Próximas inversiones

Xavier Pérez ha dado a conocer que el ayuntamiento ha elaborado varias memorias de proyectos para intervenir en la Murta en el marco de la subvenciones que se otorgan para la recuperación tras las dana que si el ministerio da el visto bueno supondrán una inversión próxima a los tres millones de euros. La más importante por su cuantía es la actuación prevista en el claustro del monasterio en base a una memoria redactada por un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) que se ha valorado en 1,4 millones de euros. Una segunda memoria busca financiación para la reparación de daños en la casa señorial del valle, con un coste estimado en 937.000 euros, mientras que una tercera plentea la reparación de las cubiertas de la almazara y de la capilla del jardín romántico, con un coste estimado en 471.000 euros, según ha detallado el edil.

Por otra parte, el ayuntamiento ha incluido en el Pla Oberta de Inversiones de la diputación una actuación para la racionalización y mejora del sistema de abastecimiento de agua a la casona y el jardín romántico, con un presupuesto de 50.000 euros.