El Ayuntamiento de Alzira busca pastor, de ganado. Este bien podría ser el contenido de una oferta laboral, aunque todavía no lo es, al menos formal. Los intentos del consistorio de introducir ganado como una herramienta complementaria en la prevención de incendios forestales ha tropezado con las dificultades para encontrar un profesional que controle cabras y/o ovejas. “El ganado es lo más fácil de encontrar, lo más difícil es la persona”, comenta el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, responsable de la concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica, mientras señala que el ayuntamiento está en contacto con el sindicato COAG y la Unió Llauradora i Ramadera en busca de un pastor profesional. La fórmula para la prestación del servicio no está concretada ya que se barajan diferentes alternativas, entre ellas la contratación directa si fuera necesario, reconoce Domínguez.

El consistorio ya ha habilitado el recinto que acoge los ciervos en la Casella como un núcleo zoológico mixto con la previsión de que pueda albergar también las cabras y ovejas que se pretende introducir en la prevención de incendios, ya que su acción cotidiana ayuda a limpiar la montaña y reducir la biomasa que se acumula. El ayuntamiento, en paralelo, también busca líneas de financiación para aplicar este programa, que prevé utilizar especialmente para mantener limpios los márgenes de los caminos, los cortafuegos y también las fajas perimetrales de protección contra incendios que se están generando en el entorno de urbanizaciones e incluso en terrenos municipales, como la zona agrícola y sin cultivos a los pies del Racó de les Vinyes. Las opciones que se contemplan son variadas, desde la adjudicación del aprovechamiento a una empresa que cuente con ganado para asuma esta labor a través del pago de un canon a que el ayuntamiento adquiera ganado propio y contrate a un pastor para realizar el trabajo. No está cerrado.

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Hace ya años que se contempla la posibilidad de recurrir a la ganadería extensiva en las montañas de Alzira y, en particular, en la Casella, como una acción complementaria en la prevención de incendios. De hecho, hasta hace unos años, en el linde entre los términos de Alzira y Benifairó, en el entorno de la Font del Barber, llegó a haber un ganado de cabras, que abandonó el paraje a mediados de la década anterior. El ayuntamiento llegó a realizar un estudio que acotaba la zonas en las que el rebaño podía pastar y limitaba el número de cabezas que podía haber en un entorno declarado Paraje Natural Municipal y, finalmente, el propietario del ganado optó por trasladarlo al considerar que las restricciones eran excesivas. Fuentes municipales apuntan que aquellos cálculos se podrían revisar para que no sean tan restrictivos dadas las condiciones actuales.