El Consorci Ribera i Valldigna avanza hacia la circularidad con su nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos

En 2025, los más de 340.000 habitantes de la Ribera Alta, la Ribera Baixa y la Valldigna generaron en torno a 17.000 toneladas de residuos voluminosos. Muebles, sofás, enseres y otros voluminosos del hogar que ahora serán reutilizados gracias al nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos del Consorci Ribera i Valldigna.

Con una inversión de 12.023.825,45 euros antes de IVA, cuenta con una ayuda de 9.337.357,45 euros financiados por Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los fondos europeos Next Generation, el nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos preparará para el reciclado de enseres y muebles del hogar para mejorar la valorización y el aprovechamiento de esta fracción recogida en la red de ecoparques.

«Esta nueva instalación consolida nuestro Complejo de Valorización de Guadassuar como uno de los referentes en la gestión de residuos eficiente y eficaz: ahora también mejoramos en nuestra comarca el tratamiento de los enseres y voluminosos, uno de los residuos más complejos de gestionar», ha explicado el presidente del Consorci Ribera i Valldigna, Vicent Estruch. «Es una fracción que se recoge a través de los Ayuntamientos y en nuestra red de ecoparques y que ahora se tratará de manera eficiente, mejorando su recuperación y reutilización».

Centro de Tratamiento de Voluminosos. / C. R. V.

El Complejo de Valorización de Guadassuar: el ciclo integral de la gestión de residuos

El Centro de Tratamiento de Voluminosos permitirá recuperar materia prima reciclada como madera, cartón, metales, aluminio, espumas y material textil. Materiales de alto valor que, gracias a la nueva instalación, podrán ser reintroducidos en la economía y tener una segunda vida. Además, el Centro incluirá un innovador sistema de recuperación de textil subvencionado por la Diputació de València que permitirá identificar y clasificar las telas de los muebles tratados según su composición, así como el textil recuperado del resto, para evitar su depósito en vertedero.

Asimismo, es la primera fase de la instalación 4 del Complejo de Valorización de Residuos. Esta instalación se ampliará con una segunda fase para mejorar la gestión de escombros. Esta fracción, con 24.000 toneladas anuales y unos 70 kilos anuales producidos por cada ciudadano del Consorci, constituye la segunda fracción en peso tratada en la planta, solo superada por los residuos del contenedor de resto. También se habilitará una línea específica para el tratamiento de los colchones, un residuo muy complicado de valorizar debido a su compleja composición.

Con la incorporación del Centro de Tratamiento de Voluminosos, el Complejo de Valorización de Guadassuar refuerza su apuesta por una gestión de residuos eficiente y de proximidad. La planta del Consorci Ribera i Valldigna es de las únicas que cuenta con un ecoparque, una nave de compostaje y una planta de separación y tratamiento de residuos en el mismo lugar: con esta nueva incorporación se amplían las fracciones tratadas en la comarca.

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«Contar con instalaciones diferentes de gestión de residuos en la comarca es clave para fomentar la gestión de residuos sostenible y de proximidad, pero también es una oportunidad para la educación y la sensibilización ambiental de nuestros vecinos», ha señalado el presidente, Vicent Estruch. Con una media anual de 10.000 visitantes, el Complejo de Valorización de Guadassuar ya es un referente en la educación ambiental en la Comunitat Valenciana. Y con el nuevo Centro de Tratamiento de Voluminosos, la entidad refuerza su compromiso con la circularidad y la reducción de materiales a vertedero en la Ribera y la Valldigna.