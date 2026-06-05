Cullera consolida su posición en la red nacional de destinos de congresos con casi 200 citas anuales

Cullera ha reforzado su presencia en el mapa nacional del turismo de congresos y reuniones gracias a su integración en la red Spain Convention Bureau, una plataforma que agrupa a los principales destinos españoles especializados en la organización de eventos profesionales. Cuatro años después de incorporarse a esta entidad, el balance refleja una evolución significativa. La ciudad ha pasado de acoger 124 eventos profesionales en 2022 a registrar una media de 195 encuentros anuales, lo que supone un incremento del 57% en la actividad vinculada al turismo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).

La adhesión a la red ha permitido a Cullera ganar visibilidad dentro de un segmento turístico con un elevado impacto económico y capacidad para generar actividad durante todo el año. La estrategia impulsada conjuntamente por el ayuntamiento y el sector hotelero ha favorecido la captación de congresos, reuniones empresariales, jornadas técnicas y encuentros corporativos, ampliando las oportunidades de negocio más allá de la temporada estival.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que los resultados obtenidos demuestran la importancia de formar parte de estructuras de promoción especializadas. «La presencia en el Spain Convention Bureau nos permite competir en mejores condiciones dentro del mercado nacional de congresos y reuniones. Los datos evidencian que esta apuesta está dando resultados y contribuye a fortalecer la actividad económica de la ciudad durante todo el año», ha señalado.

Mayor ha subrayado además que el crecimiento del turismo MICE repercute directamente en distintos sectores económicos del municipio. «La celebración de eventos profesionales genera movimiento en hoteles, restaurantes, comercios y empresas de servicios, especialmente en periodos de menor afluencia turística», afirmó.

La consolidación de Cullera dentro de esta red nacional también ha sido posible gracias a la implicación del sector hotelero local. Desde el consistorio destacan que la mejora de la oferta y la profesionalización de los servicios han permitido al destino posicionarse como una alternativa competitiva para la organización de encuentros empresariales.

Presencia en el principal foro del sector

Dentro de esta estrategia de promoción, Visit Cullera ha participado esta semana en el encuentro anual organizado por la Red de Ciudades de Congresos–Spain Convention Bureau, celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

La cita ha reunido a representantes de los principales destinos congresuales del país junto a expertos y profesionales del sector para analizar las nuevas tendencias del turismo de reuniones, los desafíos del mercado y las oportunidades de crecimiento para los próximos años.

Durante las jornadas se han abordado también modelos de turismo más sostenibles, experienciales y adaptados a las nuevas demandas de empresas y organizadores, además de definir las líneas de trabajo orientadas a reforzar la captación de congresos y eventos profesionales.

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Los datos registrados desde 2022 avalan la apuesta realizada por Cullera para integrarse en el Spain Convention Bureau. Una estrategia que ha permitido incrementar la actividad hotelera, diversificar la oferta turística y consolidar un modelo de crecimiento menos dependiente de la estacionalidad.