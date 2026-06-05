El escritor de Cullera Miguel Arlandis presenta su nueva novela, una historia de supervivientes en el corazón de Manhattan

La librería Inés de Cullera acogió este jueves la presentación de “Iguana”, la nueva novela del escritor cullerense Miguel Arlandis. El acto, celebrado a las 19.30 horas y conducido por Joan Gimeno, reunió a lectores y aficionados a la literatura interesados en conocer de primera mano una obra que profundiza en los territorios humanos que ya marcaron la anterior producción del autor.

Tras la publicación de “Las ocho puertas. Relatos catastróficos”, un libro ambientado en un callejón imaginario de la València de los años ochenta donde convivían la amistad, el amor, los excesos y las contradicciones de toda una generación, Arlandis amplía ahora su universo narrativo y traslada la acción a las calles de Manhattan.

El protagonista de “Iguana”, Ricky James, es un hombre atrapado entre las deudas, los vicios y las mentiras, que intenta abrirse camino en una gran ciudad donde la supervivencia cotidiana se convierte en un desafío permanente. A través de su historia, la novela explora las heridas personales, la lucha contra la adversidad y la capacidad de resistencia de quienes viven al margen de los focos.

La nueva obra del autor destaca también por una marcada atmósfera musical. La narración evoca la Nueva York que vio crecer el punk, el rock urbano y algunas de las voces más representativas de la literatura y la música de la segunda mitad del siglo XX. Esa presencia constante de la música actúa como telón de fondo de una historia poblada por personajes que se mueven entre la esperanza y el desencanto.

Durante la presentación, se puso de relieve la continuidad existente entre “Las ocho puertas” e “Iguana”. Si en la primera obra el escenario era un pequeño microcosmos valenciano habitado por personajes marcados por sus circunstancias, en la nueva novela el espacio se expande hasta convertirse en la inmensidad de una metrópoli moderna. Sin embargo, el interés por los perdedores, los supervivientes y las vidas alejadas de los relatos oficiales sigue siendo una de las señas de identidad de la escritura de Arlandis.

No faltaron tampoco las referencias a la tradición de la narrativa urbana norteamericana. Algunos lectores han señalado la cercanía temática entre “Iguana” y autores como Charles Bukowski, especialmente por la atención que ambos prestan a los personajes derrotados, a los ambientes nocturnos y a la dignidad que persiste incluso en las situaciones más difíciles. No obstante, la novela mantiene una voz propia y una mirada personal sobre la condición humana.

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Con “Iguana”, Miguel Arlandis reafirma una trayectoria literaria centrada en la construcción de personajes complejos y en la exploración de los márgenes sociales. La presentación celebrada esta tarde en Cullera sirvió para acercar esta nueva propuesta a los lectores y para abrir el recorrido público de una novela que sitúa la resistencia, la transformación personal y la búsqueda de una segunda oportunidad en el centro de su relato.