Familias y docentes llevan su voz a los plenos de Sueca y Carcaixent para recabar el apoyo municipal

La comunidad educativa se moviliza en los plenos de Sueca y Carcaixent en defensa de la escuela pública y también lleva su lucha a las calles de Algemesí. La plaza del Ayuntamiento de Sueca acogió este jueves una multitudinaria concentración en defensa de la educación pública. Convocados bajo el lema "La educación pública es de todas y todos", centenares de familias, docentes y alumnos de la localidad y de las pedanías de El Perelló y El Mareny de Barraquetes se dieron cita para reclamar mejoras urgentes en los centros escolares públicos. El acto arrancó con la lectura de un manifiesto a cargo de Pilar Medrano Luján, maestra jubilada. "Hoy tengo el honor de hablaros como maestra jubilada, pero sobre todo como ciudadana que ha dedicado gran parte de su vida a la educación", comenzó Medrano, reivindicando el papel transformador de la escuela pública como garante de igualdad de oportunidades para todos los niños y niñas, "sin distinguir origen, lengua, capacidades o situación económica".

Cuatro sillas vacías representaron lascarencias que han motivado la huelga de los docentes en Sueca. / Levante-EMV

Varias sillas vacías a la puerta del ayuntamiento representaron la huelga en defensa de la escuela pública de calidad: con ratios más bajas, más recursos, infraestructuras dignas, climatización o más personal. Leyeron un manifiesto dirigido a las administraciones para que apuesten decididamente por la educación pública: "En un tiempo en que demasiado a menudo se habla de confrontación, nosotros hemos venido a hablar de educación". Los docentes portaron libros, mapas o instrumentos musicales para señalar que sus herramientas son "la palabra, el conocimiento, el respeto y la esperanza". El acto cerró con una rotunda declaración que arrancó una gran ovación: "La escuela pública no pertenece a los gobiernos de turno. Pertenece al pueblo. Pertenece a las familias. Pertenece al alumnado. Pertenece a los docentes que han dedicado y dedican su vida. Pertenece al futuro". La movilización concluyó con un emocionado "¡Viva la escuela pública!" en una jornada que se enmarca en la oleada de concentraciones en la Comunitat para reclamar mayor inversión frente a los recortes y tensiones lingüísticas.

La protesta se trasladó al pleno del ayuntamiento, donde una representante de las Asociaciones de Familias de Alumnos (AFA) escenificó el descontento entregando una caja con las llaves de los colegios locales y denunció la falta de infraestructuras en centros como el CEIP Cervantes: "Esos niños no tienen ni escuela". Durante su discurso, defendió firmemente las protestas de los docentes frente a las críticas de la administración autonómica: "Están criminalizándolos, diciendo que es una huelga política", criticó, argumentando que la situación actual es "insoportable". La madre interpeló directamente a la concejala del PP, Carolina Torres, que se abstuvo en la votación de una moción en apoyo a la huelga docente: “Nosotros sinceramente esperábamos que no se abstuviera. Ilusos de nosotros. Porque usted es una vecina de nuestro pueblo y conoce la situación que tenemos. Tener muy buenas intenciones aquí no cuenta de nada si el que está en conselleria cierra la puerta”, dijo. Le pidió “que venga con nosotros, que nos dé la mano y que ponga la cara por nosotros. Aunque sea del mismo partido de la consellera que en este momento nos está ahogando, nos está maltratando y se está burlando de nosotros".

Representantes de l'Assemblea per l'educació pública de Carcaixent en el pleno. / Levante-EMV

Por su parte, la Assemblea per l’Educació Pública de Carcaixent defendió una moción de urgencia nacida, según explicaron, "desde el cansancio, pero también desde la dignidad". El colectivo exigió a los concejales que se posicionen sin ambigüedades y defendió que "invertir en educación no es un gasto, sino una responsabilidad democrática". Finalmente, la propuesta fue aprobada en el pleno de Carcaixent con el respaldo de Units per Carcaixent, Compromís y el PSPV, frente a la abstención del Partido Popular y Vox. Ambas intervenciones coinciden en reclamar la reactivación urgente de las inversiones en infraestructuras y una negociación honesta que ponga fin al conflicto educativo.

Participantes en la manifestación de Algemesí. / Levante-EMV

También Algemesí acogió esta semana una protesta, en este caso con fin festivo en la feria de atracciones instalada en el Parc de Bernat Guinovart con motivo de la festividad de Sant Onofre. Cientos de personas, familias, alumnos y docentes, recorrieron las calles con música de tabal y dolçaine para evidenciar las carencias de la escuela pública en este municipio, una situación compartida con otras poblaciones. En Algemesí, ponen el foco en las instalaciones que requieren mejoras, como el CEIP Blasco Ibáñez, o el CEIP Carme Miquel, arrasado por la dana o por las plantillas insuficientes que no garantizan la atención correcta al alumnado, especialmente el que necesita de atención especial, entre otras cosas.