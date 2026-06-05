Obras en diez sectores desatascan la modernización de la Acequia Real con una inversión de 36 millones

La Acequia Real del Júcar (ARJ) ejecuta obras de modernización del regadío por valor de más de 36 millones de euros en la Ribera. Aunque con retraso —pues la modernización debía haberse completado en 2009— en la actualidad está en marcha la instalación de riego por goteo en diez sectores en Guadassuar y Alzira, Algemesí, Alberic, Massalavés y Benifaió. Éste ha sido el último en comenzar, el pasado 18 de mayo, y permitirá extender el riego “eficiente y sostenible” en el sector 35 de la ARJ, que abarca una zona de 3.840 hanegadas en Benifaió, Almussafes y Sollana.

Este año está previsto que entre en servicio la mejora realizada en los sectores 12 y 13, que afectan a Guadassuar y Alzira. Con un presupuesto de casi 12 millones de euros, se está instalando el riego por goteo en una superficie de 11.000 hanegadas. El sector 12 ya está en pruebas y ambos sectores están pendientes de entrega a la ARJ, según informan desde la entidad. La previsión es que entren en servicio en 2026. Las obras en el Sector 4 en Alberic “están muy avanzadas, con fecha prevista de entrega en agosto de 2026”, indican desde la ARJ. La previsión es que entren en servicio en la campaña de 2027. Esta actuación, que afecta a 3.000 hanegadas, incluye una parte del sector 7, entre el trazado de la vía de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y el casco urbano de Massalavés, que todavía no se había modernizado. Estos trabajos tienen un presupuesto de 4,2 millones de euros.

Trece millones de euros se dedican a la modernización de los sectores 25, 29 y 41, en Algemesí y en Silla, en un total de 9.900 hanegadas. Estas obras finalizarán oficialmente “antes del 30 de junio de 2026” y deberán ser entregadas a la ARJ, indican, aunque la previsión es que no entren en servicio hasta la campaña de 2027. La última de las actuaciones en marcha es la modernización del Sector 7 en Massalavés. Según informan desde la Acequia Real del Júcar, se resolvió el contrato con la constructora adjudicada inicialmente y está pendiente de encomienda a TRAGSA para su finalización. El presupuesto de los trabajos es de dos millones de euros y se desarrollará sobre una superficie total de 5.500 hanegadas. Junto a estos proyectos en marcha, hay dos sectores pendientes de inicio de las obras y quedan aún otros once sectores pendientes de modernizar.

La modernización del regadío es un pilar fundamental para el campo valenciano por la optimización de los recursos y por su impacto directo en el medio ambiente. Según destaca la vicesecretaria de la ARJ, Ana Ferrer, el ahorro hídrico derivado de las obras del sector 35 será “del 35 %”, lo que liberará anualmente casi 1 hectómetro cúbico de agua que irá a l’Albufera, lo que garantiza “la sostenibilidad ambiental y la eficiencia agrícola". Los recursos recuperados “se destinan ya directamente a la regeneración del Parque Natural de L'Albufera, aportando mayor caudal y calidad en los momentos en que el ecosistema lo demanda”. Gracias a los proyectos ya ejecutados en la provincia de Valencia, actualmente se consiguen desviar 19 Hm3/año hacia el humedal, un caudal que previamente se consumía en las tareas de riego. La generalización de la fertirrigación es otro de los beneficios: reduce el crecimiento de malas hierbas y el uso de herbicidas y rebaja en un 40 % la aportación de nitrógeno, protegiendo los acuíferos. El bolsillo del agricultor nota de inmediato la diferencia: “Solo en fertilizantes se pueden ahorrar una media de 60 €/hanegada”, dice Ferrer. Además, La transición al goteo simplifica las tareas de mantenimiento y alivia la carga física de los trabajadores.

Actualmente, la ARJ tiene en funcionamiento 23 sectores de los 46 en los que se encuentra dividida la comunidad de regantes. La mejora, largamente reivindicada, debería haber estado operativa en 2009 según el Convenio de Alarcón. Desde la ARJ se incide en la necesidad de programar la ejecución de los sectores pendientes y dotarlos presupuestariamente para poder cumplir con el Plan Hidrológico del Júcar y los requerimientos ambientales de l’Albufera.