Los dos sectores en pugna en el PSOE de Sueca aplauden la multiplicación del censo sin hacer autocrítica

La multiplicación por tres del censo de la agrupación socialista de Sueca en los últimos seis meses hasta alcanzar un registro histórico de 435 afiliados no sorprende a ninguno de los dos sectores que, previsiblemente, se verán las caras en las primarias para designar al cabeza de lista en las municipales de 2027. Es más, tanto el secretario local de la agrupación, Joan Carles Vázquez, que cuenta con el apoyo de la ejecutiva local para convertirse en el próximo alcaldable, como el diputado autonómico Benjamí Mompó, el otro posible aspirante, valoran como positivo y como un signo de vitalidad democrática esta afiliación masiva, sin la más mínima autocrítica.

La secretaria comarcal, Manoli Egea, compañera de Vázquez en el ayuntamiento, ha evitado valorar el origen o las motivaciones de este incremento de afiliaciones y se ha limitado a señalar que la cuestión será analizada en la próxima reunión de la ejecutiva comarcal, si bien ha restado importancia a un hecho que considera “habitual” en contextos previos a un proceso de primarias. “Es lo más normal cuando se prevé la celebración de unas primarias dentro de un colectivo”, ha señalado Egea, quien ha añadido que cada aspirante tiene derecho a buscar los apoyos que considere oportunos dentro del marco democrático del partido.

El incremento extraordinario de afiliaciones en la agrupación local del PSPV-PSOE de Sueca ha situado al partido bajos los focos. En apenas seis meses, el censo de militantes ha pasado de 138 a 435 personas, un crecimiento sin precedentes recientes que ha generado interpretaciones contrapuestas dentro y fuera de la organización, en un contexto marcado por la posibilidad de que se convoquen primarias para renovar liderazgos. Nadie duda de que ambas sensibilidades estarían tratando de reforzar sus apoyos de cara a una eventual contienda interna, lo que incluiría la captación de nuevos militantes.

Joan Carles Vázquez ha valorado de forma positiva el incremento de la militancia, que interpreta como una “muestra de confianza en el proyecto socialista y de implicación ciudadana en la vida política local”. Según ha expresado, el crecimiento refleja que “cada vez más personas desean participar activamente en la construcción de una alternativa progresista para el municipio”.

Vázquez ha subrayado que cada nueva afiliación supone la incorporación de personas dispuestas a aportar ideas y trabajo colectivo con el objetivo de mejorar Sueca. En su análisis, este fenómeno responde también a “una demanda social creciente de una política más útil, cercana y centrada en la resolución de problemas reales”.

Asimismo, el dirigente socialista ha considerado que este aumento de la participación refuerza la vitalidad democrática de la agrupación y demuestra la fortaleza del proyecto del PSPV-PSOE en la ciudad. Ha destacado, además, que "el partido mantiene sus puertas abiertas a todas las personas que compartan sus valores y quieran contribuir a una Sueca más justa, moderna y con más oportunidades".

Por su parte, Benjamí Mompó, uno de los nombres que suenan como posible aspirante a liderar la agrupación en un eventual proceso de primarias, ha valorado el incremento de afiliados como una señal positiva del crecimiento del partido. A su juicio, el PSPV ha mantenido históricamente una vocación de apertura a la ciudadanía, y este aumento refleja el interés por un posible cambio de etapa en el ámbito local.

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Para Mompó, una de las lecturas más importantes que se puede hacer es que el partido sigue creciendo, “lo que siempre puede interpretarse de forma positiva. El PSOE ha sido siempre un partido abierto a todas las personas que compartan los ideales y valores socialistas, que han querido acercarse a él”, ha agregado.