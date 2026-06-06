Diseños valencianos en los kits para la visita del papa

El diseñador alzireño Ferran España ha aportado su creatividad para la elaboración de algunos de los productos que lucirán los fieles que estos días acuden al encuentro del papa León XIV, en su visita a distintas ciudades de España. Se trata de camisetas, botellas, cantimploras y otros productos que forman parte del kit preparado por algunas delegaciones, como la de pastoral juvenil de la diócesis de Santander, aunque se han vendido por todo el país.

Ferran España señala que, al margen de la vertiente espiritual como creyente, este trabajo creativo le anima y le ayuda a recuperarse de una grave enfermedad que le ha dejado secuelas y pretende que su testimonio sirva de ejemplo a otros pacientes que pasan por momentos bajos. La creación artística le aporta un bienestar que no se consigue con tratamiento médicos.