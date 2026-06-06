Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaEscenarios huelga profesoresHotel de los bichosHorario Valencia Basket hoyBono Recuperem Turisme 2026El tiempo en ValenciaAtunes Puerto Xàbia
instagramlinkedin

Vaivén

Diseños valencianos en los kits para la visita del papa

Diseños de Ferran España en unas botellas para la visita del Papa.

Diseños de Ferran España en unas botellas para la visita del Papa. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Levante-EMV

Alzira

El diseñador alzireño Ferran España ha aportado su creatividad para la elaboración de algunos de los productos que lucirán los fieles que estos días acuden al encuentro del papa León XIV, en su visita a distintas ciudades de España. Se trata de camisetas, botellas, cantimploras y otros productos que forman parte del kit preparado por algunas delegaciones, como la de pastoral juvenil de la diócesis de Santander, aunque se han vendido por todo el país.

Ferran España señala que, al margen de la vertiente espiritual como creyente, este trabajo creativo le anima y le ayuda a recuperarse de una grave enfermedad que le ha dejado secuelas y pretende que su testimonio sirva de ejemplo a otros pacientes que pasan por momentos bajos. La creación artística le aporta un bienestar que no se consigue con tratamiento médicos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tres delfines sorprenden a los vecinos del Faro de Cullera con sus saltos a escasos metros de la orilla
  2. La megadraga Bonny River concluye los aportes de arena en Cullera y se traslada a Sueca
  3. Tres municipios de la Ribera afectados por la dana registran aumentos del precio de la vivienda de más del 30 %
  4. Los impagos de Educación dejan al CEIP Tirant lo Blanc de Alzira en quiebra con solo 47 euros en el banco
  5. El Ayuntamiento de Alzira busca pastor
  6. Fallece el hostelero de l’Alcúdia Fausto Clemente
  7. Un estudio eleva a 2.745 los chalés que se pueden legalizar en Alzira con planes para corregir su impacto
  8. Un golpe de calor a una profesora en Alzira alerta de las carencias de muchas aulas que superan los 30 grados

Diseños valencianos en los kits para la visita del papa

Sustraen del depósito de Castelló el vehículo que les había retirado la grúa y acaban detenidos en Corbera

Sustraen del depósito de Castelló el vehículo que les había retirado la grúa y acaban detenidos en Corbera

La Ribera consolida tres cooperativas entre las diez que más facturan en la Comunitat Valenciana

La Ribera consolida tres cooperativas entre las diez que más facturan en la Comunitat Valenciana

Los docentes replican a la propuesta de Montserrat que Educación ya descartó abrir el instituto por las tardes

Los docentes replican a la propuesta de Montserrat que Educación ya descartó abrir el instituto por las tardes

Los dos sectores en pugna en el PSOE de Sueca aplauden la multiplicación del censo sin hacer autocrítica

Almussafes subvencionará a los jóvenes la obtención del carnet de conducir

Almussafes subvencionará a los jóvenes la obtención del carnet de conducir

Alzira busca el respaldo del ministerio para que las criptas de la Murta sean visitables

Alzira busca el respaldo del ministerio para que las criptas de la Murta sean visitables

Familias y docentes llevan su voz a los plenos de Sueca y Carcaixent para recabar el apoyo municipal

Familias y docentes llevan su voz a los plenos de Sueca y Carcaixent para recabar el apoyo municipal
Tracking Pixel Contents