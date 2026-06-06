Los docentes replican a la propuesta de Montserrat que Educación ya descartó abrir el instituto por las tardes

El turno de tarde en el IES Alcalans “es inviable”. Con esta misma expresión lo descartó la Conselleria de Educación hace un año, en la última reunión mantenida entre representantes del centro, de la AMPA y de los tres municipios que aportan alumnado al instituto, Montroi, Real y Montserrat. “La propia conselleria nos dijo que no era viable abrir por las tardes porque supondría doblar las rutas de transporte escolar y porque las aulas de FP básica son específicas y no pueden ser utilizadas por otro alumnado”, aseguran desde el equipo educativo.

El anuncio del alcalde de Montserrat, Sergio Vilar —que adelantó Levante-EMV—, de solicitar a la Conselleria de Educación la apertura del instituto por las tardes al considerar que “es la única opción viable para hacer frente de forma inmediata a la masificación”, ha sorprendido a la comunidad educativa. Ni el equipo directivo ni la AMPA del IES Alcalans, ni los alcaldes de Real y de Montroi sabían “nada” de la reunión que iba a mantener el alcalde de Montserrat con el al secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, “ni se había consensuado solicitar la apertura de un turno de tarde”, como el alcalde Sergio Vilar aseguró a este periódico. “En ningún momento se nos ha comunicado que se fuera a celebrar una reunión”, dicen desde el centro. “No está consensuado”, declara el alcalde de Montroi, Manolo Blanco. “Estamos defendiendo que queremos un instituto nuevo, ¿de qué nos sirve el turno de tarde?”, se pregunta el alcalde de Real, Gerardo López. “No resuelve el problema estructural, perjudica gravemente la calidad educativa y acabará retrasando la construcción del edificio que necesitamos”, añaden desde la AMPA.

Matrícula solo con turno diurno

En estos momentos, explican desde el instituto, abrir el turno de tarde en septiembre “es imposible porque la admisión y la matrícula para el próximo curso está hecha ya con la oferta diurna”. El IES Alcalans es un centro con una capacidad original para 400 alumnos que acoge este curso a cerca de 800. Tras una ampliación, se instalaron cuatro aulas prefabricadas para dar respuesta a la creciente demanda. La masificación del centro ha movilizado a toda la comunidad educativa, que enarbola el lema “No cabem! Institut nou ja!”. Para el próximo curso, la situación se complica. Solo del colegio de Montserrat salen cinco clases de sexto de primaria, más dos más de cada colegio de Montroi y Real, que hacen un total de unos 225 alumnos en primero de la ESO, según informó la concejala de Educación de Montserrat, Gemma Alemany.

Parcela de 6.000 m2 ofrecida en Real

La situación ha unido a los tres ayuntamientos de la Vall dels Alcalans, al equipo directivo del IES Alcalans y a la AMPA para solicitar soluciones a la Conselleria de Educación. La última reunión conjunta se celebró hace un año. Con posterioridad, los tres alcaldes se han reunido con la Dirección General de Infraestructuras para impulsar la construcción de un nuevo centro. El munícipe de Real, Gerardo López, explica que en ese encuentro ofrecieron una parcela de 6.000 m2 de suelo dotacional educativo en Real para construir un centro que permita descongestionar el IES Alcalans, pero la conselleria ha rechazado esta opción: “Dicen que los terrenos no son buenos porque están al lado de la CV50 —cuando el instituto de Catadau y el Carlet están junto a la misma carretera—, que si habrá ruido, que si está cerca de las naves del polígono…”, lamenta. López asegura que tras aquella reunión, los alcaldes acordaron solicitar una nueva reunión conjunta, también con docentes y AMPA, con la Conselleria de Educación: “Se encargaba de pedirla la concejala de Educación de Montserrat, pero parece que sólo la ha pedido para ellos”, comenta el primer edil.

Desde la AMPA exigen “transparencia y consenso” para conseguir un nuevo instituto para la población de la Vall dels Alcalans y las familias se declaran contrarias al desdoblamiento en turno de tarde porque no resuelve “la situación urgente y crítica del instituto”, indican en un comunicado.