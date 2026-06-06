La Ribera consolida tres cooperativas entre las diez que más facturan en la Comunitat Valenciana

La Ribera se mantiene como la segunda comarca valenciana con mayor número de cooperativas agroalimentarias, pero la única con tres entidades entre las más fuertes de la Comunitat Valenciana en base a su facturación, según el informe socioeconómico elaborado por la Federació de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana con datos correspondientes al cierre del ejercicio 2024, presentado este viernes en la asamblea celebrada en l’Alcúdia.

Las cooperativas agrarias de l’Alcúdia, Castelló y Sueca repiten en el “Top 10” de las que más facturan y las tres mejoran las posiciones respecto del año anterior. Especialmente significativo es el salto de la Cooperativa Agrícola Nuestra Señora del Oreto (Canso) que escala tres posiciones respecto de informe de 2023 para situarse tercera el ranquin autonómico tras haber visto incrementada su facturación un 44 % en este período y alcanzar los 54,63 millones de euros.

La comarca de la Ribera cuenta con un total de 27 cooperativas agroalimentarias, de las que veinte se localizan en la Ribera Alta y siete en la Ribera Baixa. El estudio que realiza la federación las enumera como comarcas diferenciadas y, en este análisis, la Ribera Alta es la tercera comarca con mayor número de cooperativas, solo por detrás de la Plana Baixa, que cuenta con 29, y de la Plana de Utiel-Requena, que contabiliza 25, aunque el propio estudio reconoce que se trata de datos del ministerio que no se han actualizado en los últimos años.

Lo que sí varían son los ránquines en base a la facturación o al volumen de exportaciones, que la federación realiza con los datos que aportan las entidades asociadas. La clasificación de este ejercicio sitúa a Canso, la cooperativa de l’Alcúdia especializada en cítricos y frutas, como la tercera con mayor volumen de facturación con 54,63 millones de euros, solo por detrás de Surinver, que facturó en ese ejercicio cerca de 60,5 millones con hortalizas, y la Cooperativa Avicultores y Ganaderos Valenciana, de Silla (55,23 millones).

La Cooperativa del Camp de Vila Nova de Castelló aparece en el séptimo puesto con una facturación de 35,17 millones, lo que representa casi 4,4 millones más que en el ejercicio anterior, que le han valido para mejorar una posición. Por su parte, también escala un puesto la Cooperativa Valenciana del Campo Unión Cristiana de Sueca, que se estrenó el año pasado en el “Top 10” y ha mejorado un puesto para pasar a ser novena, pese a una ligera reducción en el volumen de negocio. El ejercicio 2024 lo cerró con 21,68 millones.

Canso, la más exportadora

Se da la circunstancia de que las dos cooperativas de primer grado de la Ribera Alta que aparecen en este ranquin también aparecen en el “Top 5” de las que más exportan. Se trata de una clasificación liderada por Canso con 46,43 millones de euros, mientras que la cooperativa de Castelló ocupa el cuarto lugar con un volumen de comercio exterior de 21,80 millones.

Por otra parte, entre las cinco cooperativas de segundo grado con un mayor volumen de facturación se cuela Ribercamp, la entidad que agrupa a las cooperativas de Carlet y de Guadassuar, con una facturación de 32,69 millones de euros.

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El presidente de la federación, Cirilo Arnandis, a su vez presidente de Canso, ha reflexionado en la asamblea sobre algunos de los grandes temas de actualidad en el último año, entre ellos la guerra comercial iniciada por el presidente Donald Trump y la inestabilidad geopolítica global, sobre la que ha asegurado que “asistimos a un cambio de paradigma en el comercio internacional que afecta directamente al sector agroalimentario valenciano, de marcada vocación exportadora”, por lo que ha reclamado un “comercio global más justo, basado en cláusulas espejo y en la exigencia de las mismas reglas y condiciones para todos”.