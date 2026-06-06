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Sustraen del depósito de Castelló el vehículo que les había retirado la grúa y acaban detenidos en Corbera

Sobre los autores pesaba una orden de búsqueda, detención y personación

Vehículo recuperado por la Guardia Civil.

Vehículo recuperado por la Guardia Civil. / Guardia Civil

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Óscar García

Alzira

La Guardia Civil ha detenido a dos personas com autoras de un delito de robo con fuerza en el depósito municipal de vehículos de Castelló.

La madrugada del pasado día 3 de abril, agentes de la Policía Local de Castelló se percataron de que la puerta de acceso al depósito municipalde vehículos estaba totalmente abierta.

Personada la Guardia Civil en el lugar, observaron que el candado de la puerta se encontraba en el suelo, roto y con signos de haber sido forzado.

También faltaba un vehículo que había sido retirado dos días antes de la vía pública por una cuestión administrativa. Las pesquisas arrojaron que el coche estaba relacionado con dos ersonas sobre las que constaban antecedentes por hechos similares. Además, los agentes detectaron que este coche, pocos días después de er sustraído, había estado en la localidad de Massalavés.

Finalmente, fue hallado en una parcela en la localidad de Corbera. En esta, se encontraban residiendo sin título legal que habilitara a las dos personas anteriormente citadas. Los investigadores observaron el vehículo circulando en las inmediaciones del domicilio y ocupado por ambos sospechosos.

Además, sobre estas dos personas pesaba una orden de búsqueda, detención y personación ordenada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 2, por la comisión de un delito de las mismas características.

Los agentes contaron con la colaboración de la Policía Local de Corbera para el traslado del vehículo sustraído a dependencias policiales.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del área de investigación de Alberic-Castelló-Carcaixent.

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Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 3.

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