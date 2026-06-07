El último viaje de Eliseo: de la fosa común en Paterna al mausoleo memorial en Castelló
Rosa Fombuena, nieta del represaliado, culmina el empeño familiar de recuperar los restos del abuelo y darle sepultura junto a su esposa y "pared con pared" con la tumba de su hija
Eliseo Garrido Benavent descansa ya con su querida esposa, Dolores Estrada, en el memorial del cementerio de Castelló. Se cierra así una herida abierta desde que las tropas franquistas lo apresaron y lo separaron de sus seres queridos para asesinarlo el 29 de agosto de 1940, ya acabada la Guerra Civil, y sepultarlo en una fosa, la 126, sin comunicarlo a su familia. “Mi abuela se enteró mucho tiempo después y ya no lo pudo sacar, porque había muchos cuerpos encima”, recuerda su nieta, Rosa Fombuena.
Ahora sí. Ahora sí han podido recuperar sus restos y enterrarlos con los suyos. El pasado domingo, Rosa, junto con su hermana, su hijo y sus sobrinos, asistieron al acto de homenaje realizado en el cementerio de Paterna, donde se entregaron los restos de doce represaliados recientemente identificados, diez de ellos de la Ribera, y uno de estos era Eliseo Garrido Benavent. Recogieron una pequeña caja, cubierta con la bandera republicana que, desde ese día, ha custodiado su nieta en su casa.
La fosa 126 es la Fossa de la Terra, porque gran parte de los enterrados en ella eran labradores. Y a eso se dedicaba Eliseo, a trabajar la tierra, cuando fueron a por él: “Se lo llevaron en ropa interior. Las hermanas le decían: ‘¡Salta por los campos, huye!’. Pero él no quiso huir”, cuenta Fombuena. “No se le conocía filiación ni sindical ni política”, subrayó la presidenta de la Associació de Familiars de Víctimes del Franquisme de la Fossa Comuna 126 de Paterna, Maria Navarro, en el acto de homenaje celebrado en Paterna. Sin embargo, sí se sabía que “era defensor de los trabajadores”, dice la nieta.
La colaboración del Ayuntamiento de Castelló ha facilitado la vuelta de Eliseo a su pueblo. Los trabajos de exhumación y de identificación de la fosa 126 han sido posibles gracias a la subvención creada por la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que presidió Rosa Pérez Garijo. La empresa arqueológica Atics se ha encargado de realizar las exhumaciones y los estudios, mientras que las identificaciones han sido cosa de Fisabio. El consistorio castellonense ha ofrecido a la familia un nicho en el memorial construido en 2020 en el cementerio como lugar de memoria digno para las familias de los represaliados y las víctimas de la Guerra Civil. Este espacio se estrenó hace tres años y allí se enterró a dos soldados carabineros que estaban sepultados en tumbas sin identificar y que, a pesar de los trabajos realizados, no pudieron ser reconocidos. Ahora acogerá al matrimonio formado por Eliseo y Dolores. El mausoleo está “pared con pared” con la tumba de la única hija —de los cinco descendientes que tuvieron— que sobrevivió a las penurias y enfermedades de aquellos años. “Mi madre, Dolores Garrido Estrada, tenía obsesión con su padre”, confiesa Rosa. “Mi madre debe de estar muy orgullosa de que hayamos recuperado, al fin, al abuelo”, añade. De hecho, todo este empeño, a pesar de las dificultades y del tiempo pasado, “es en honor a mi madre”, apunta.
Este sábado, 6 de junio, a las 11 horas, el cementerio municipal de Castelló ha acogido un emotivo acto de entierro de los restos mortales de Eliseo Garrido, envueltos en una sábana de la dote de su esposa —bellamente bordada y conservada tantos años por la familia—; dentro de la cajita de madera que recibieron hace una semana, con huesos “muy bien conservados”, con mechones de su cabello y con una foto de cuando era joven. “Descansará en paz con su mujer y cerca de su hija”, asegura Rosa Fombuena.
La tumba ha quedado identificada con una lápida conmemorativa asumida por la Concejalía de Cementerio y Memoria Democrática, que gestiona el regidor Bryan Richart. En el acto de homenaje, el alcalde Óscar Noguera y el propio Richart, expresaron el apoyo del municipio a sus represaliados: “Un pueblo no puede mirar hacia el futuro si no cierra primero las heridas del pasado con dignidad y justicia”, indicó Richart. La vuelta a casa de los represaliados representa para el gobierno de Castelló “un deber moral ineludible” que guía el trabajo del área de Memoria Democrática “con el firme objetivo de reparar el dolor y cerrar el duelo de las familias de la localidad”.
Este acto da continuidad a las tareas de localización e identificación de los últimos años, un logro alcanzado por la persistencia de las asociaciones de familias y el respaldo institucional. Así, Castelló da un paso más en la recuperación de su memoria histórica: el nombre de Eliseo Garrido se une hoy al de otros vecinos víctimas de la represión —como Antonio Patricio, Eduardo Mascarós o Eugenio Granero— que ya recibieron su debido homenaje. Y demuestra que el pueblo mantiene vivo su recuerdo.
Una ruta que devuelve la voz a los brigadistas en Castelló
Este viernes se presentó en Castelló "Camins de Memòria", un proyecto impulsado por jóvenes de la Associació Cultural Tabalà y financiado por el Cuerpo Europeo de Solidaridad de la UE. Basado en la investigación del historiador Àlvar Sentandreu, es un itinerario sonoro y visual que rescata el legado de los brigadistas internacionales de más de 50 países que hicieron de este municipio de la Ribera su hogar y retaguardia al final de la Guerra Civil.
La ruta consta de doce paradas distribuidas por el casco urbano, donde ya han quedado instalados códigos QR en las fachadas. A través de ellos, los visitantes pueden acceder a una experiencia inmersiva con textos explicativos y fragmentos dramatizados por jóvenes y vecinos de la localidad, sobre textos y testimonios de brigadistas y familias de la época. Transcurre por puntos simbólicos como el Parc de l’Estació, el Mercat, la Plaça de l’Om —que evoca la convivencia en casas particulares—, el Antic Convent o el Hospital de Carabiners. Y aborda episodios singulares como los matrimonios civiles entre mujeres locales y voluntarios, los refugios excavados por mujeres o el reparto de juguetes antes de la retirada militar. La iniciativa rinde homenaje al pasado y nace como herramienta didáctica para el presente: la asociación ha integrado este itinerario en el currículum de los centros educativos de Castelló y los propios jóvenes de Tabalà ejercerán de guías para los estudiantes, para que la memoria democrática y la solidaridad sigan resonando en las aulas y en las calles.
El próximo sábado se celebrará la primera ruta guiada a partir de las 11 horas. Con anterioridad, a las 9,45 horas, se celebrará una charla a cargo de Robert Llopis sobre la retirada de los brigadistas internacionales.
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