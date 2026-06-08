Más de 9.000 personas mayores de la Ribera esperan una plaza de residencia

Las residencias de ancianos de la Ribera solo cubren el 13 % de la demanda existente. Un total de 9.132 personas esperan a recibir plaza en alguna de las 12 residencias públicas y concertadas de la comarca, que ofrecen 1.354 plazas, de las cuales 1.008 están financiadas por el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales (SPVSS) en centros públicos o concertados.

Las listas de espera para acceder a una plaza residencial pública o concertada para personas mayores reflejan una elevada presión asistencial en la Ribera Alta y la Ribera Baixa, de acuerdo con los datos publicados por la Conselleria de Servicios Sociales, correspondientes al 17 de marzo de 2026, que cifran en 9.132 las solicitudes en espera en los centros de la comarca, que además presentan tiempos de acceso que, en algunos casos, se sitúan entre los más elevados de toda la provincia de Valencia.

La residencia con mayor volumen de demanda de la Ribera es la Residencia para Personas Mayores Dependientes La Ribera, de Alzira, que registra 877 personas en lista de espera para solo 90 plazas subvencionadas por el SPVSS de las 150 totales. Se trata, además, de una de las cifras más altas de toda la provincia, únicamente superada por algunos centros de la ciudad de València. También destacan la residencia Solimar Alzira, con 802 personas en espera para 105 plazas subvencionadas, y la residencia Virgen de Aguas Vivas de Carcaixent, con 797 personas en lista de espera para 60 plazas públicas.

Una espera de 243 días en Carcaixent

Precisamente, la residencia de Carcaixent presenta el mayor tiempo medio de espera de toda la Ribera y uno de los más altos de la provincia. Las personas que acceden por la vía de urgencia deben esperar una media de 243 días, una cifra que la sitúa por encima de la mayoría de centros valencianos. Solo algunos casos muy puntuales de otras comarcas presentan demoras superiores. También sobresalen los 175 días de espera de la residencia Cap Blanc de Cullera y los 174 días de la residencia La Milagrosa de Alberic. En el extremo opuesto se encuentra la residencia de Carlet, que registra una espera media de 85 días, la más baja de la comarca.

La comparación con el conjunto provincial revela que la presión asistencial en la Ribera se sitúa en niveles muy elevados. Mientras que muchas residencias de otras comarcas cuentan con entre 20 y 80 plazas financiadas por el SPVSS, los centros de la Ribera acumulan cifras de demanda que superan ampliamente las 700 personas en espera. Esta situación resulta especialmente visible en Alzira, donde tres residencias concentran más de 2.400 solicitudes pendientes. En conjunto, los centros de la Ribera Alta y la Ribera Baixa incluidos en el listado suman 9.132 personas en lista de espera.

Otro de los indicadores que evidencia la tensión del sistema es la diferencia entre las plazas residenciales autorizadas y las plazas efectivamente financiadas por el SPVSS. En algunos centros esta brecha es considerable. La residencia Cap Blanc de Cullera dispone de 98 plazas autorizadas, pero únicamente 25 están integradas en el sistema público. La residencia La Ribera de Alzira cuenta con 150 plazas autorizadas, aunque solo 90 son plazas SPVSS. En Solimar Guadassuar la diferencia alcanza las 56 plazas, mientras que en Solimar Sollana también se reducen de 136 plazas autorizadas a 80 plazas públicas. Esta situación limita la capacidad real de respuesta del sistema público y contribuye al incremento de las listas de espera.

Carlet, 100 % de plazas financiadas

La excepción más destacada es la residencia de Carlet, que dispone de 356 plazas autorizadas y las 356 están integradas en el SPVSS. Esta singularidad explica en parte que, pese a registrar 732 personas en lista de espera, presente uno de los tiempos de acceso más reducidos de toda la Ribera y una relación mucho más favorable entre demanda y plazas disponibles que la mayoría de centros de la comarca. Es el centro con mayor índice de cobertura, ya que logra cubrir el 48.63 % en relación con su lista de espera y un 32.72 % de su demanda total. Esto se debe a su elevada capacidad, ya que cuenta con un número de plazas autorizadas significativamente mayor (356) que el resto de los centros. Por contra, La Milagrosa de Alberic registra el porcentaje de cobertura más bajo de toda la muestra, con apenas un 4.52 % respecto a la lista de espera y un 4.32 % de la demanda total. A pesar de tener una lista de espera muy abultada (708 personas), su infraestructura solo dispone de 32 plazas autorizadas.

La inmensa mayoría de las residencias de la Ribera reflejan una cobertura inferior al 20 % de su demanda, lo que expone una gran diferencia entre la oferta de plazas residenciales autorizadas disponibles y las solicitudes reales del servicio. Los largos tiempos de espera, el elevado número de personas pendientes de ingreso y la limitada proporción de plazas públicas respecto al total de plazas autorizadas sitúan a la Ribera entre los territorios con mayor presión sobre la atención residencial para personas mayores.

La elevada demanda justifica más que nunca la promoción de nuevas residencias, como ha hecho el Ayuntamiento de la Pobla Llarga, que ha recuperado un proyecto de 2009 y somete a información pública la propuesta de concesión demanial de un edificio inacabado desde hace 17 años para completar la construcción de una residencia con 120 plazas y un centro de día para 50 usuarios.