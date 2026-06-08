Algemesí lidera un repunte de la delincuencia en la Ribera que tiene en Sueca la única excepción

Algemesí lidera el repunte de la delincuencia en el primer trimestre del año en la Ribera con casi un 20 % más de infracciones penales que en el mismo período de 2025, mientras Sueca es la única ciudad que ha registrado en este período un descenso de la criminalidad, según la estadística de municipios de más de 20.000 habitantes que ha publicado este lunes el Ministerio del Interior, que revela en conjunto un aumento de los delitos de casi el 6 %. El repunte se produce pese al descenso generalizado de la ciberdelincuencia, un tipo de delitos que en las últimas estadísticas trimestrales había empujado al alza la estadística. Con todo, la evolución de cada ciudad es muy dispar.

El ministerio contabiliza entre enero y marzo un total de 2.203 infracciones penales entre Alzira, Algemesí, Carcaixent, Sueca y Cullera, las ciudades de más de 20.000 habitantes en la comarca, lo que supone un incremento del 5,96 % respecto del primer trimestre de 2025, cuando se registraron 2.079. El aumento más acusado se localiza en Algemesí, que pasa de 359 infracciones penales a 430, lo que representa una subida del 19,8 % producto, principalmente, de un aumento de robos con violencia e intimidación y de los hurtos. Las fuerzas de seguridad contabilizan en el primer caso diez delitos de estas características frente a los dos de hace un año, lo que se traduce en un aumento del 40 %, mientras que en el primer trimestre se registraron 105 hurtos frente a los 82 del período anterior (+ 28 %). Caen en picado las sustracciones de vehículos, al pasar de 25 a solo una.

Con todo, Alzira, la ciudad más poblada, es también la que registra un mayor número de infracciones penales. Las 802 que contabiliza el ministerio en el primer trimestre de 2026 representan un aumento del 8,2 % respecto del año anterior (741) y, en este caso, caen los delitos contra la libertad sexual (-40 %) mientras suben los hurtos un 11 %, un 5,4 % los robos con fuerza en domicilios y un 20 % la sustracción de vehículos.

Sueca es la única ciudad de la comarca donde se han reducido las infracciones penales en el primer trimestre del año, en la comparación interanual. En concreto, los 353 delitos y faltas que computa el ministerio representan un descenso del 8,1 % respecto del mismo período del año anterior. La estadística refleja un descenso de los hurtos (-75 %) y de los robos con fuerza en domicilios (-34,9 %), aunque paralelamente es el único municipio que registra otros delitos más graves, con un caso en el apartado de homicidios dolosos y asesinatos consumados y otro en el de agresión sexual con penetración.

La estadística del ministerio contabiliza en Carcaixent 291 infracciones penales, lo que representa un aumento del 6,6 % respecto del año anterior. Destaca el descenso del 75 % en robos con fuerza en domicilios, del 70,6 % en el apartado que incluye establecimientos y otras instalaciones o del 66,7 % en los delitos contra la libertad sexual. Suben, por contra, un 60 % los hurtos. También contabiliza un caso en el apartado de homicidios dolosos y asesinato en grado de tentativa lo que supone un aumento del 100 % ante la ausencia de delitos similares en el período anterior.

Por su parte, las cifras de criminalidad se mantienen muy estables en Cullera con un total de 327 infracciones penales, lo que representa un aumento del 1,6 % respecto del primer trimestre del año anterior. Destaca el incremento de delitos contra la liberta sexual, al contabilizar seis por ninguno en la estadística de 2025 (el mismo incremento se produce en el epígrafe resto de delitos contra la libertad sexual), mientras que se reducen un 60 % los robos con violencia e intimidación, un 66,7 % las sustracciones de vehículos o un 62,5 % los relacionados con el tráfico de drogas.

Por otra parte, el ministerio constata una reducción generalizada de la ciberdelincuencia, con descensos que oscilan entre el – 29, 2 % en Sueca y el – 1,6 % de Algemesí. Con todo, la estadística tiene sus matices. En el caso de Sueca, la caída es producto de un descenso del 20 % de las estafas informáticas y del 75 % en “otros ciberdelitos”, mientras que en otros municipios las estafas informáticas siguen al alza. Es el caso de Carcaixent, donde el aumento es del 14,9 % aunque saldo global es positivo con un descenso de casi el 58 % de “otros ciberdelitos”, mientras que en Algemesí las estafas en el ámbito digital crecían un 5,7 % mientras que el resto de infracciones caída un 44,4 4 %. En el caso de Alzira, las estafas informáticas registran un aumento del 0,9 % mientras que el resto de infracciones bajan un 58,8 %, mientra que en Cullera se reducen tanto las estafas (-19,2 %) como el resto de ciberdelitos (-33,3 %).