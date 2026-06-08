Una avería en la catenaria entre Benifaió y Silla causa retrasos de una hora en la línea C2

Una falta de tensión en la catenaria detectada a las 5 horas entre Silla y Benifaió está generando retrasos de entre 15 y 60 minutos en el tráfico ferroviario en las líneas C1 y C2, que conectan la Ribera, Safor, a Costera y l’Horta Sud con la ciudad de València. Numerosos viajeros se han concentrado en las estaciones y en los espacios próximos ante a la espera de la recuperación del servicio en una jornada más de fallos en la circulación que indigna a los usuarios. La averia ha obligado a suspender la circulación desde las 5,20 horas a las 6,39 horas en las líneas C1 y C2 de Cercanías, de acuerdo con la información facilitada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

A partir de las 9,15 horas se ha recuperado la circulación por una sola vía entre Silla y Benifaió de la línea C2 València-Xàtiva-Moixent y se ha normalizado el tráfico ferroviario en la línea C1 Valencia-Gandia, según han informado fuentes de Renfe.

Se ha activado un plan alternativo por carretera entre Algemesí y Silla a partir de las 7,23 horas que se ha anulado sobre las 10,30 horas al reanudarse el tráfico ferroviario en las dos líneas afectadas. A primeras horas, los retrasos acumulados en la C2 han sido de hasta 50 minutos, de acuerdo con los avisos realizados en el canal de Cercanías, que también alertaban de convoyes detenidos en Algemesí ante la imposibilidad de avanzar o del regreso de los trenes a l'Alcúdia o Xàtiva, porque "no hay circulación hacia Valencia", de acuerdo con los canales de difusión. De hecho, la explanada de la estación de Algemesí ha concentrado a cientos de personas sobre las 9 horas a la espera de la llegada de los autobuses para trasladarse hasta Silla.

Desde Adif se informa de que se está “trabajando para la resolución completa de la afectación a la catenaria y normalizar el servicio”. El fallo en la catenaria también ha afectado a un tren de larga distancia Euromed (Alicante-Barcelona) y un tren de Media Distancia (Valencia-Murcia), con retrasos medios de 90 minutos, de acuerdo con la información facilitada por Renfe. Asimismo, se ha visto afectado el tren de las 9 horas entre Castelló de la Plana y València, en la línea C6, porque los retrasos han impedido que los convoyes de la C2 hayan podido utilizarse para realizar este trayecto.

Al cierre de esta información, los avisos de Cercanías comunican que los retrasos medios de 60 minutos en la línea C2 y de 15 minutos en la C1.