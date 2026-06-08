El capitán del Alzira FS renueva y seguirá por sexto año consecutivo a las órdenes de Braulio

Rubi jugará por sexto año consecutivo en el Family Cash Alzira FS. El club ribereño ha conseguido que uno de los bastiones del equipo de Braulio siga a las órdenes del técnico alzireño. “Prefiero hacer renovaciones a fichajes porque ya tienen nuestra maleta táctica llena”, explica Correal.

A sus 35 años, el ibense ha vivido su mejor temporada. En 36 partidos, 27 como titular, ha marcado 19 goles, quince en Primera División, tres en Copa del Rey y uno en Supercopa Comunitat. Incluso uno más en propia puerta. “La ausencia de Joan le obligó a un sobreesfuerzo en minutos que agradecemos”, prosiguió Braulio.

En las cinco temporadas como azulón, Rubi ha jugado 179 partidos en los que ha marcado 67 goles y volverá a alternar en la posición de cierre con el cullerense Joan. El tercer compañero en la posición está en el aire. Quixeré dijo en sus redes que quiere “seguir adelante con nuevas metas” mientras que Gus Barbosa vuelve de su cesión pero no es segura su continuidad.

En el apartado social, los abonados pueden cambiar sus asientos hasta el miércoles. A partir de el jueves se abrirá la última fase de la campaña en la que han renovado unos 690 y otros 50 se han dado de alta. Cifra considerada “positiva” desde el club “para las fechas en las que estamos.

Por último, la penya Alzira FS celebró el viernes el 40 aniversario del club y el segundo como peña con la proyección del vídeo “Alzira FS: 40 anys d’il·lusió” que ya se puede ver en las redes sociales y el canal Youtube del club.