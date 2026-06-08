La Clau de Alzira cumple diez años con una media de 250 consultas diarias y 53.000 personas atendidas en 2025

El servicio de atención ciudadana La Clau del Ayuntamiento de Alzira cumple una década consolidado ya como “una pieza fundamental para la ciudadanía”, según destaca el concejal Israel Pérez, tras haber revolucionado la atención al público en la localidad. Esta oficina abrió sus puertas el 1 de junio de 2016 con el objetivo de facilitar la relación presencial de los vecinos con la administración local. En estos años ha ido transformando el registro tradicional en una oficina de atención ciudadana (OAC) transversal que ha buscado “generar valor público y unificar la atención y asesoramiento en un único punto”, según reconocen desde el Ayuntamiento de Alzira. Este modelo colaborativo con el resto de departamentos municipales ha permitido reducir los tiempos de los servicios, informar sobre el estado de las solicitudes y eliminar documentación prescindible, destacan.

Las cifras avalan el éxito del servicio. El pasado año, un total de 53.517 personas fueron atendidas en La Clau. Entre las atenciones, se realizaron 40.787 registros de entrada, de los cuales cerca de 24.600 fueron en modalidad presencial. Al respecto, el edil Israel Pérez ha manifestado que “durante una década, La Clau ha sido la puerta de entrada al ayuntamiento para miles de vecinos y vecinas, facilitando trámites, resolviendo dudas y ofreciendo una atención próxima, eficiente y de calidad”. Asimismo, el regidor ha añadido que “este aniversario es también un homenaje a todas las personas profesionales que, con su dedicación y vocación de servicio público, han contribuido a hacer de la administración una institución más accesible, moderna y cercana”.

Un equipo de catorce profesionales

Por su parte, la directora de La Clau, Isabel Serra, ha puesto en valor el impacto diario del servicio señalando que “la cifra de personas que han acudido a nuestra oficina en estos años, una media diaria de 250 personas, hace evidente que la ciudadanía de Alzira identifica la Clau como un punto de atención, completo e integral, donde encontrar toda la información que necesitan y donde pueden hacer las diferentes gestiones”. No obstante, Serra ha matizado que continúan trabajando para mejorar el servicio diario y ofrecer la máxima calidad. Catorce profesionales organizados en mesas multidisciplinares guían a la ciudadanía en servicios locales y en la remisión de documentos a otras administraciones públicas, utilizando múltiples plataformas informáticas y tecnologías de la información.

De cara al futuro inmediato y con la finalidad de seguir modernizando la atención, la oficina apuesta por la innovación tecnológica con la implantación de un sistema de voz inteligente para este 2026 enfocado en optimizar la atención telefónica. Este sistema permitirá a la ciudadanía contactar con el teléfono de La Clau a través de un bot personalizado dotado de inteligencia artificial que responderá, con voz natural, dudas y consultas sobre trámites municipales, detallan fuentes municipales. El equipo de la oficina actuará como soporte, atendiendo a quienes prefieran ser asistidos por una operadora y realizando el seguimiento de las llamadas, dado que una buena gestión telefónica evita desplazamientos innecesarios y facilita que los usuarios acudan a sus citas con toda la documentación requerida.

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Los usuarios actuales pueden acudir a las instalaciones tanto sin cita previa —siendo atendidos por orden de llegada— como con cita previa para disfrutar de atención preferente. Además de la vía presencial, el servicio gestiona consultas abiertas a través de los correos electrónicos institucionales. Esta estrategia se complementa con los puntos automáticos de tramitación denominados 'Claudia', instalados en la propia oficina, la Casa de la Cultura, la Policía Local y el edificio sociocultural de la AAVV Sants Patrons, Les Bases y Sant Judes, que facilitan la emisión de certificados de padrón y el pago de tasas, multas y recibos. Finalmente, las dependencias de La Clau están siendo objeto de una reforma de distribución orientada a ampliar la zona de entrada, mejorar la visibilidad del expendedor de tiques y separar adecuadamente a los usuarios que entran de aquellos que están siendo atendidos en las mesas de información y gestión, señalan desde el ayuntamiento.