Se desploma parte de la fachada de una casa en Alzira

El desprendimiento parcial de la fachada de una vivienda ha sorprendido esta tarde a los vecinos y personas que transitaban esta tarde por la calle Colmenar de Alzira y ha obligado a los bomberos a intervenir para garantizar la seguridad.

Se trata de una vivienda ubicada a escasos metros de la sala de estudio de la bibliotca municipal. Afortunadamente, en el momento en que se ha desplomado la parte superior de una especie de balcón cerrado no pasaba nadie por la acera, Algunos vecinos han comentado que se trata de una casa que suele estar habitada por inmigrantes.

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Agentes de la Policía Local han cortado al tráfico la calle Colmenar en este punto mientras los bomberos procedían a sanear la fachada para evitar nuevos desprendimientos ante la situación de riesgo que mostraba la fachada.