Germán Blay se reencuentra con Javi Pons en la UD Alzira
El extremo izquierdo de Riba-roja estuvo a las órdenes del técnico en el Utiel que jugó dos promociones de ascenso a Segunda RFEF
Otro futbolista que ha estado a las órdenes de Javi Pons volverá a ser dirigido por el técnico de Manises. Germán Blay ha fichado por la UD Alzira. El extremo izquierdo de 27 años estuvo bajo su tutela durante dos temporadas, la 23-24 y 24-25, en el Utiel que jugó dos promociones de ascenso a Segunda RFEF. Germán fue de total confianza para Pons, al que le dio casi 3.800 minutos en 62 partidos. El de Riba-roja jugó en Tercera tanto en su etapa de juvenil de División de Honor en el Torre Levante como desde su primer año de amateur, en que fichó por el Paterna y jugó tres años en categoría nacional, donde ya se enfrentó al Alzira. Sus únicas experiencias en Preferente fueron en el Utiel y el Riba-roja con un impass al final de la 21-22 en el Torrent en Tercera. Los dos siguientes años ya militó en el Utiel con Javi Pons y el año pasado dejó el fútbol para estudiar en Italia. En el país transalpino, su novia, Estela Carbonell, ha sido nombrada la mejor sub-23 del Calcio con la Juventus de Turín.
No es la única novedad en el equipo ya que dos juveniles formarán parte del primer equipo. El central Alaa ha sido titular tanto para José Luis Vidal como Adrián Pérez y ha marcado tres goles. La otra incorporación es Joan Sabater. El pegolino fue habitual durante toda la pretemporada pero en liga solo fue convocado en la antepenúltima jornada en Vall d’Uixó. Por motivos laborales no seguirá vistiendo de azulgrana Enric Moreno. El olivense jugará en el Gandia aunque la intención tanto del club como del jugador era seguir juntos sus caminos.
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