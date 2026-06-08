El Hospital de la Ribera suma 47 nuevos residentes y duplica las plazas de medicina familiar

El Departamento de Salud de la Ribera ha duplicado el número de residentes de medicina familiar y comunitaria respecto al año anterior. En total, el departamento ha dado la bienvenida a 47 nuevos residentes de medicina (MIR), farmacia (FIR), enfermería (EIR) y psicología (PIR) que inician este año su formación sanitaria especializada, según ha informado la entidad a través de una nota de prensa. La principal novedad de esta convocatoria de 2026 es el incremento de plazas en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que pasa de 6 a 12 puestos, lo que eleva a 29 el número de residentes que actualmente se forman en esta área en el departamento.

Los nuevos profesionales desarrollarán su formación tanto en el Hospital Universitario de la Ribera como en los centros de atención primaria del departamento. El acto de bienvenida estuvo presidido por la directora gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, acompañada por los equipos directivos médico y de enfermería. Además del incremento en medicina familiar, la promoción de este año incorpora como novedades una nueva plaza de oncología radioterápica y un segundo residente de psiquiatría, al tiempo que el hospital comarcal se mantiene como el único centro acreditado de la Comunitat Valenciana para la formación de especialistas en geriatría.

Durante el acto, la gerente destacó la importancia de reforzar la formación de los médicos de familia por ser una especialidad estratégica para el sistema sanitario, y afirmó que “la duplicación de residentes de medicina familiar y comunitaria supone un paso muy importante para fortalecer la atención primaria y contribuir a garantizar el relevo generacional de unos profesionales esenciales para la atención de la población”. Asimismo, Rosabel Ribes felicitó a los nuevos residentes y les animó a aprovechar esta etapa formativa: “Iniciáis una etapa decisiva de vuestra carrera profesional en un departamento que cuenta con excelentes profesionales y un gran potencial docente. Os animo a aprovechar al máximo el conocimiento, la experiencia y la calidad humana que encontraréis en este departamento”.

En el desglose de los médicos residentes incorporados que detalla el departamento, 12 se especializarán en medicina familiar y comunitaria; dos en anestesiología y reanimación; dos en radiodiagnóstico; dos en pediatría; uno en cirugía general y del aparato digestivo; dos en cirugía ortopédica y traumatología; dos en medicina intensiva; dos en medicina interna; uno en obstetricia y ginecología; uno en geriatría; uno en oftalmología; dos en psiquiatría; uno en urología; uno en análisis clínicos; uno en neurofisiología clínica y uno en oncología radioterápica. En cuanto al área de enfermería, cuatro residentes se formarán en enfermería familiar y comunitaria; cuatro en enfermería obstétrico-ginecológica (matrona); dos en enfermería de salud mental y uno en enfermería geriátrica. A ellos se suman un residente de psicología clínica y otro de farmacia hospitalaria, sumando un total de 175 residentes en formación activa en todo el departamento.

Por otra parte, fuentes del Hospital de la Ribera subrayan que un total de 21 residentes que acaban su formación este año se incorporarán a la plantilla del departamento para cubrir vacantes estructurales y necesidades asistenciales temporales, lo que supone la cifra más alta de contratación de especialistas formados en el propio centro registrada hasta la fecha. En el área médica se incorporarán especialistas en medicina intensiva, anestesiología, obstetricia y ginecología, medicina familiar y comunitaria, neurofisiología clínica, psicología clínica, psiquiatría, radiodiagnóstico y cirugía general y del aparato digestivo, además de tres matronas que continuarán su actividad en el departamento. Desde que fue acreditado como centro docente universitario en el año 2002, el Hospital Universitario de la Ribera ha formado ya a un total de 399 especialistas. Al respecto, Rosabel Ribes concluyó que “la incorporación de 21 especialistas formados en nuestro propio departamento y el hecho de haber formado ya a casi 400 profesionales son dos muestras del sólido compromiso de la Ribera con la docencia, la retención del talento y la calidad asistencial”.