La inversión del Gobierno en la reconstrucción de Real tras la dana supera ya los 44 millones

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y la comisionada especial para la reconstrucción y reparación de los daños tras la dana, Zulima Pérez, han visitado este lunes junto al alcalde de Real, Gerardo López, la actuación del Gobierno de España para la recuperación de los caminos rurales y otras infraestructuras agrarias en la localidad a la que el Ejecutivo central ha destinado 6 millones de euros. La inversión total del Gobierno de España en Real para la reconstrucción tras la dana supera los 44 millones de euros.

Según ha explicado Bernabé, el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial ha invertido más de 2 millones de euros para la reparación de 10 kilómetros de caminos en las partidas de la Serreta, el Carritxal, Barassa, Llometa Roja, la Paridera, l’Algoder y Colmeners. A ellos se suman los cerca de 4,1 millones de euros que Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado también a la reconstrucción de caminos agrícolas, a las comunidades de regantes de La Serreta y La Escala, la de la Acequia Madre de Real y la de la Acequia Chanques y a las explotaciones agrícolas.

El Gobierno, ha dicho Bernabé, “está mejorando las comunicaciones de los caminos, está mejorando las parcelas agrícolas y, al mismo tiempo, está indemnizando a los agricultores y a las agricultoras para que puedan ellos mismos también llevar adelante el proceso de recuperación de sus parcelas. La delegada del Gobierno ha incidido en que estas actuaciones"ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno de España, que ha estado y estará en la reparación de la provincia de Valencia afectada por la dana con unas infraestructuras mejoradas y mucho más resilientes”, ha subrayado.

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La comisionada para la reconstrucción ha alabado también “el trabajo de los alcaldes y alcaldesas en esa reparación de las infraestructuras municipales, en esa labor que están haciendo por volver a pensar las ciudades y por poner, antes que nada, el interés de sus ciudadanos para que esas infraestructuras sean mejores”. El Gobierno de España -ha añadido Zulima Pérez “ha acompañado a los alcaldes en este trabajo de reconstruir y de repensar sus ciudades”.