El Perelló saca jugo a su tomate

El Perelló ha vuelto a demostrar este fin de semana por qué su tomate es mucho más que un producto agrícola. Cerca de ochenta mil visitantes, según la organización, han pasado durante los tres días de la XIII Fira de la Tomaca, una cita que cerraba sus puertas con un balance muy positivo y que consolida una vez más a este fruto único como el gran embajador de El Perelló dentro y fuera de nuestras fronteras.

Durante tres intensas jornadas, el municipio se ha transformado en un gran escaparate gastronómico y turístico capaz de atraer a vecinos, visitantes, agricultores, restauradores y representantes institucionales en torno a una misma pasión: la defensa y promoción de un producto que ha logrado situar el nombre de El Perelló en los mercados y cocinas más exigentes.

La feria arrancaba el viernes con una multitudinaria inauguración institucional en la que participaron representantes de la Generalitat Valenciana, Les Corts, ayuntamientos de la Ribera y entidades vinculadas al sector agrícola. Todos coincidieron en destacar el valor económico, social y cultural de un cultivo que forma parte de la identidad colectiva del municipio y que constituye uno de los principales motores de su actividad.

El protagonismo absoluto, sin embargo, volvió a recaer sobre la tomate de El Perelló. Su sabor, textura y calidad fueron el eje central de una programación que combinaba showcookings, degustaciones, conferencias técnicas, actividades divulgativas, actuaciones musicales y propuestas culturales dirigidas a todos los públicos.

Los espacios gastronómicos registraron una elevada asistencia durante todo el fin de semana. Cocineros, panaderos, productores y especialistas han compartido conocimientos y recetas en una sucesión de demostraciones culinarias que ha reivindicado las múltiples posibilidades de un producto considerado por muchos como una de las joyas de la huerta valenciana.

Uno de los momentos más celebrados llegaba con las actividades dedicadas al tradicional "esmorzaret" valenciano, en las que el tomate de El Perelló volvía a reivindicar su papel imprescindible en una de las costumbres gastronómicas más arraigadas de la Comunitat Valenciana. Tampoco faltaron las muestras de folclore local, como la ya consolidada "Dansà de la Tomaca", que llenó de música y tradición las calles del municipio.

Innovación agraria

La feria sirvió además para reforzar el vínculo entre agricultura y sostenibilidad mediante diferentes encuentros técnicos centrados en la innovación agraria, la mejora de la calidad del cultivo y la gestión eficiente de los recursos hídricos, cuestiones especialmente relevantes para el futuro del sector.

El éxito de la convocatoria también tuvo un notable impacto económico para la localidad. Comercios, establecimientos hosteleros y empresas vinculadas al turismo han registrado una intensa actividad durante todo el fin de semana, confirmando el atractivo que la Fira de la Tomaca genera cada año en toda la comarca y más allá de ella.

La posibilidad de disfrutar de paseos en barca por la Albufera, junto a la amplia oferta gastronómica y cultural, completó una programación que volvió a proyectar una imagen moderna, dinámica y atractiva de El Perelló.

Uno de los grandes protagonistas de la feria ha sido UNIPRO, la Cooperativa Valenciana Unión de Trabajadores de El Perelló, expositor principal del certamen y referente de la producción agrícola local. La cooperativa ha registrado unas cifras de venta excepcionales, alcanzando los más de 19.000 kilogramos de tomate vendidos durante los tres días de feria, lo que supone un incremento de más de 1.000 kilogramos respecto a la edición anterior.

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Además, la nueva berenjena Violeta ha debutado con una excelente acogida entre el público, alcanzando los 1.500 kilogramos vendidos. También han experimentado un notable crecimiento las ventas del tomate cherry bombón y del tomate rosa, dos variedades cada vez más demandadas por los consumidores. Por su parte, el tomate valenciano ha mantenido unos niveles de venta estables y similares a los registrados en años anteriores.