Más de 70 obras optan a formar parte de la programación de la Mostra de Teatre de Cullera
El comité organizador seleccionará seis espectáculos, que se representarán el próximo otoño
Cullera se posiciona como referente del teatro amateur con la alta participación registrada en la 23ª edición de la Mostra de Teatre ‘Cullera a Escena’, que ha recibido un total de 71 candidaturas procedentes de distintas compañías.
El certamen, impulsado por el Ayuntamiento de Cullera con la colaboración de la Asociación K-Lidoscopi, inicia ahora la fase de selección, en la que el comité organizador elegirá las seis obras que finalmente formarán parte de la programación oficial.
La concejala de Cultura, Sílvia Roca, ha valorado positivamente la elevada participación, que considera “una muestra de confianza del sector en este festival consolidado”. Según ha señalado, este volumen de propuestas permite diseñar una programación “variada, atractiva y representativa del panorama del teatro amateur”.
Programación otoñal
La Mostra se desarrollará en la Casa de la Cultura a lo largo de seis jornadas dominicales: los días 20 y 27 de septiembre; 4, 11 y 18 de octubre; y 1 de noviembre. La clausura tendrá lugar el 15 de noviembre, jornada en la que también se entregarán los premios.
El certamen contempla galardones a la mejor obra, dirección, escenografía e interpretación —tanto principal como de reparto—, además de un reconocimiento especial otorgado por el público asistente.
Punto de encuentro escénico
Desde el consistorio subrayan que ‘Cullera a Escena’ se ha consolidado como un espacio de encuentro para compañías y espectadores, reforzando la oferta cultural del municipio durante el otoño.
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